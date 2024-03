Evangelische Gemeinden verlieren Pfarrstellen

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde hat am 22. Februar zu einer öffentlichen Versammlung der Kirchengemeinderäte eingelade., Der Hintergrund: Künftig müssen Kirchengemeinden mit weniger Pfarrstellen auskommen.

Die Gemeinden Oberteuringen, Ailingen, Manzell und die Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen suchen unter dem Arbeitstitel „Seeregion West“ daher nach Kooperationsmöglichkeiten. Von den aktuell 6,5 Pfarrstellen in dieser Region wird auf vier Pfarrstellen reduziert.

Nachwuchs kann Ruheständler nicht ersetzen

Ein großer Teil der Pfarrpersonen bis 2030 in den Ruhestand gehen. Die jüngeren Menschen im Pfarrdienst sind aber nicht so zahlreich, als dass alle Stellen wieder besetzt werden könnten. Aufgrund dieser Tatsache gibt es den sogenannten „Pfarrplan 2030“. Dies bedeutet für die Gemeinden, dass neue Strukturen in der Zusammenarbeit gefunden werden müssen.

Die Schrumpfkur als Chance für die Gemeinden

In kleineren Gruppen diskutierten die versammelten Kirchengemeinderäte, welche Chancen diese Veränderung bringt, worauf es bei den kommenden Strukturveränderungen zu achten gilt - und auch, worauf in Zukunft vielleicht verzichtet werden kann.

Wichtig war den Anwesenden, dass für die Öffentlichkeit die Zuständigkeiten der Pfarrpersonen klar sein müssen. Deutlich wurde auch, dass es in der Kirche nicht nur hauptamtliche Pfarrpersonen gibt. Multiprofessionelle Teams (bestehend aus Pfarrpersonen, Diakonen, Jugendreferenten sowie Kirchenmusikern) wären ein Ansatz, um Kirche trotz einer Schrumpfung der Pfarrstellen vor Ort weiterzuentwickeln. Außerdem wünschten sich Kirchengemeinderäte flexible Gottesdienstzeiten sowie vereinfachte Verwaltungsstrukturen.

Gemeindeprofile für die Zukunft sichern

Auf ihrer Homepage teilt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen mit, dass die Verantwortlichen der Seeregion West sich in einem externen, gründlichen Beratungsprozess für neue tragfähige Strukturen befinde. Jedes Kirchenmitglied solle auch in Zukunft verlässlich wissen, wohin es sich in den Wechselfällen des Lebens wenden könne. Zudem ginge es um die Sicherung eines ansprechendes Gottesdienstangebot für die Zukunft. Pfarrpersonen sollen auch weiterhin gerne in die Seeregion West kommen, um hier zu arbeiten.

Es wird angestrebt, schon bei der Kirchenwahl am 28. November 2025 einen Kirchengemeinderat für die noch zu gestaltende Struktur ab Januar 2026 zu wählen.

Weitere Informationen zu den Veränderungen in der evangelischen Kirche: www.evkirche-fn.de/aktuelles/strukturelle-veraenderungen-in-der-gesamtkirchengemeinde