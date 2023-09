„Die Welt ist im Umbruch, die Menschen voller Angst, die Zukunft ungewiss“, mit diesen drastischen Worten kündigt der Verein Reviving The World die Veranstaltung „Nights of Hope“ an, die von Donnerstag, 28. September, bis Sonntag, 1. Oktober, auf dem Fildenplatz in Fischbach stattfindet.

Laut Ankündigung soll es sich dabei um „eine Art moderner Gottesdienst ohne Liturgie“ handeln, um „den Menschen den christlichen Glauben näher zu bringen“. Andernorts sorgte die Veranstaltung aber bereits für Kritik .

Reviving The World wird nach eigenen Angaben von dem Prediger David Rotärmel geleitet. Auf der Internetseite des Vereins heißt es, „der Herr“ habe Rotärmel beauftragt „verlorenen Seelen das Evangelium zu predigen und sie vor der ewigen Verdammnis zu retten“. Seinen „Dienst“ habe er auf den Straßen begonnen, „evangelistische Versammlungen“ und „Missionsreisen durch ganz Europa“ seien gefolgt.

Ähnliche Events in Freiburg und Villingen-Schwenningen

Die „Nights of Hope“ bezeichnet der Verein als „Evangelisationskampagne“ mit dem Ziel „Hoffnung zu bringen“. Auch „Wunder“ und „Heilungen“ beanspruchen die evangelikalen Prediger für sich. Auf seiner Website bittet der Verein auch um Spenden.

Die „Großveranstaltung“ mit freiem Eintritt in Fischbach kommt der Ankündigung nach modern daher. Mit Videos in den Sozialen Medien, zum Beispiel auf der Plattform Instagram, soll offenkundig ein junges Publikum angesprochen werden. Vor Ort versprechen die Veranstalter dann Foodtrucks, einen „Impulsvortrag“ und Musikbeiträge von verschiedenen Künstlern.

Ähnliche Veranstaltungen fanden in der Vergangenheit unter anderem in Freiburg und Villingen-Schwenningen statt. Dort sorgten sie für ein geteiltes Echo. Wie Medienberichten zu entnehmen ist, sorgte die offensive Art der Prediger für Befremdung und auch von angeblichen, „gefakten“ Spontanheilungen ist die Rede.