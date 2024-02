Eva Korotych erreicht die Höchstpunktzahl

Rund 150 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen bewiesen ihr Können beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Die maximale Punktzahl von 25 Punkten erspielte sich Eva Korotych mit dem Saxophon. Sie erreichte zusammen mit Emilia Kuhnhäuser, Linyi Lin, Salome Langhans und Paula Becker die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nach monatelanger Vorbereitung gemeinsam mit ihren Lehrkräften haben die Kinder und jungen Erwachsenen von sieben bis 18 Jahren ihr Können unter Beweis gestellt.

„Das Niveau bei Jugend musiziert ist sehr hoch. Allein durch die Bereitschaft der Kinder und jungen Erwachsenen sich dem Wettbewerb zu stellen, beweisen sie, dass sie über Ausdauer und Fleiß verfügen. Ich freue mich sehr über die Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler und gratuliere ihnen herzlich zu den besonderen Erfolgen. Danken möchte ich auch allen Lehrkräften, die dazu beigetragen haben, dass diese Erfolge möglich sind“, so Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen.

Aus der Musikschule Friedrichshafen traten 20 Schülerinnen und Schüler beim Regionalwettbewerb in den Solokategorien Blasinstrumente, Gitarre und Bass (Pop) und in den Duo-Wertungen Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied und in der Wertung Schlagzeug-Ensemble an.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Musikschule Friedrichshafen:

Erster Preis mit Weiterleitung an den Landeswettbewerb: Eva Korotych (Saxophon, 25 Punkte), Emilia Kuhnhäuser und Linyi Li (Duo Klavier/Streichinstrument Violine, 23 Punkte), Salome Langhans (Oboe, 23 Punkte) und Paula Becker (Blockföte, 23 Punkte).

Erster Preis: Yuanfei Liu und Susana Chen (Duo: Klavier/Violine, 24 Punkte), Artur Kuvatov (Oboe, 24 Punkte), Zimo Yang/Zoe Zhiyue Yang (Klavier vierhändig, 23 Punkte), David Erath (Trompete, 23 Punkte), Annika Stache und Ha May Le (Duo Klavier und Violine, 23 Punkte), Simon Erath (Trompete, 22 Punkte), Niklas Ambrosius (Gitarre, 22 Punkte), Antonio Butigan (E-Bass, 21 Punkte) und Leni-Amanda Huang und Leyi Li (Duo Klavier Violine, 21 Punkte).

Zweiter Preis: Jillian Carolin Marzan (Gitarre, 20 Punkte), Maria Reil (Gitarre, 19 Punkte) und Leon Rimmer (Gitarre, 17 Punkte).

Unterrichtet werden die Preisträgerinnen und Preisträger von: Peter Bácsi (Gitarre), Jisun Back und Hans-Dietrich Buchheim (Klavier), Alexander Broschek (E-Bass), Valeria Gutzeit, Corinna Hang, Katrin Klemm und Anna Miskutenok (Violine), Frank Schüssler (Saxophon), Sofia Torgal (Oboe) und Thomas Unger (Trompete).