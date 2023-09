Europäische Talente zaubern wieder in der Messehalle Friedrichshafen

Fußballfans aus der Region dürfen sich wieder auf eines der besten europäischen U15-Hallenturniere freuen. Am 2. und 3. Dezember gibt es in der Friedrichshafener Messehalle A1 eine weitere Auflage des MTU-Cups. Vom Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen gab es wie im vergangenen Jahr einen Zuschuss, nun kann sich Organisator Klaus Segelbacher vom VfB Friedrichshafen daran machen, das Teilnehmerfeld zusammenzustellen.

Ein früherer MTU-Cup-Spieler spielt eine tolle Saison

Nach zwei Jahren Zwangspause fand das beliebte C-Jugendturnier Ende 2022 zum ersten Mal in der Messehalle A1 statt. 24 Mannschaften ‐ sowohl deutsche und europäische Topteams als auch lokale Mannschaften ‐ kämpften um den Turniersieg. Den holte sich der FC Bayern München durch einen 4:2-Erfolg im rein deutschen Finale gegen Eintracht Frankfurt. München war der erste deutsche Sieger beim MTU-Cup seit 2016. „Ich möchte auch in diesem Jahr wieder ein exzellentes Teilnehmerfeld präsentieren können“, sagt Segelbacher. Seit einigen Tagen steht der Organisator in Kontakt zu vielen Vereinen. „Es dauert seine Zeit, aber die ersten Tendenzen sind sehr positiv.“

Die Zuschauer dürfen sich damit auch in diesem Jahr auf Toptalente des Jahrgangs 2009 freuen. Viele aktuelle Fußballprofis sind in ihrer Jugend beim MTU-Cup ‐ jahrelang in der inzwischen geschlossenen und gesperrten ZF-Arena ‐ aufgelaufen. Die Liste ist lang und prominent: Marc-André ter Stegen, Thomas Müller, Marco Reus, Dani Olmo, um nur ein paar zu nennen. In Xavi Simons hat sich in den vergangenen Wochen ein Fußballer wieder in den Vordergrund gespielt, der 2017 nicht nur wegen seiner Lockenmähne in der ZF-Arena für Aufsehen sorgte. Simons galt als eines der größten Talente des FC Barcelona, als Leihspieler von Paris St.-Germain wirbelt er in dieser Saison für RB Leipzig. „Er spielt bislang eine geniale Saison, es ist super zu sehen, wie er sich entwickelt hat“, sagt Segelbacher.

Die Stadt Friedrichshafen sichert wieder Unterstützung zu

Der Cheforganisator des MTU-Cups freut sich, dass er das Jugendturnier auch in diesem Jahr ausrichten kann. „Danke auch an die Stadt, dass sie es wieder ermöglicht hat“, meint Segelbacher. Denn wie im Vorjahr erhält die Fußballabteilung des VfB Friedrichshafen einen Zuschuss aus Mitteln des städtischen Haushalts in Höhe von maximal 185.000 Euro. Dies wurde im Gemeinderat bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen mehrheitlich bewilligt. Dazu kann sich der VfB seit Jahren auf treue Sponsoren verlassen ‐ in vorderster Front seit Beginn der Hauptsponsor Rolls-Royce Power System mit seiner Marke MTU.

Mehr als 7500 Zuschauer kamen im vergangenen Jahr in die Messehalle A1. „Wir wollen in diesem Jahr das Altbewährte fortsetzen“, sagt Segelbacher, der auf ein riesiges ehrenamtliches Helferteam zurückgreifen kann. „Ohne sie wäre es nicht möglich“, lobt der Organisator. In den kommenden Wochen geht es für Segelbacher zunächst darum, das Teilnehmerfeld festzuzurren. Eins ist klar: Beim MTU-Cup 2023 soll es wieder viel Qualität zu bestaunen geben.