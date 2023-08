Europäische Mobilitätswoche in Friedrichshafen

Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich Friedrichshafen an der europaweiten Mobilitätswoche (EMW) von Samstag, 16. September, bis Freitag, 22. September. Das Häfler Programm ist online unter www.friedrichshafen.de/mobilitätswoche zu finden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Programm biete eine bunte Auswahl an Aktivitäten und Informationen rund um nachhaltige Mobilität. Im Mittelpunkt stehe am Sonntag, 17. September, der „Park(ing) Day“ in der Charlottenstraße.

„In der Aktionswoche zeigen wir viele Möglichkeiten auf, wie man nachhaltig mobil sein kann“, sagt Stefan Dunkenberger, Abteilungsleiter Verkehr und Mobilität der Stadt Friedrichshafen. Organisiert wird die EMW in Friedrichshafen vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing.

Was ist alles los in der Aktionswoche:

Am Samstag, 9. September, startet die Radtour des Oberbürgermeisters zu verschiedenen Zielen in der Stadt. Ab Samstag, 16. September, ist im Rathaus am Adenauerplatz die Radausstellung der Initiative „RadKULTUR“ zu sehen. Sie kann während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.

Das Quiz „Warten & Raten — das Ampelquiz!“ soll an verschiedenen Ampeln in der Kernstadt und nördlichen Innenstadt die Wartezeit verkürzen.

Das Medienhaus am See präsentiert im Erdgeschoss von Dienstag, 12. September, bis Samstag, 30. September, vielfältige Medien zum Thema „Nachhaltig leben? Klimafreundlich unterwegs!“.

Zu einem Impulsworkshop „Wir gestalten die Zukunft der Mobilität in Friedrichshafen“ lädt die Zeppelin Universität am Mittwoch, 20. September, ab 15 Uhr in den Pioneer Port am See–Campus ein. Wer mitmachen will, muss sich vorher unter www.zu.de/veranstaltungen anmelden.

„Wissen bewegt!“ — während der EMW können in der Bibliothek der Zeppelin Universität Medien rund um das Thema Mobilität entdeckt werden. Die Bibliothek ist während der Servicezeiten auch für externe Gäste geöffnet.

Im Vortragssaal des Europe Direct Zentrum Friedrichshafen der vhs Friedrichshafen findet am Freitag, 22. September, ab 18 Uhr eine Infoveranstaltung zur bevorstehenden Europaparlaments–Wahl statt.

Permanente Maßnahmen:

Ein wichtiger Teil der EMW ist es, langfristig angelegte Maßnahmen einzuführen, die die Menschen dazu bewegen sollen, nachhaltig mobil zu sein. In Friedrichshafen wurde 2023 die neue Fahrradstraße von Friedrichshafen nach Eriskirch eingeweiht und die Umgestaltung der Friedrichstraße abgeschlossen.

Park(ing) Day am Sonntag, 17. September:

Am Sonntag, 17. September, dürfen von 12 bis 18 Uhr in der Charlottenstraße keine Autos fahren. Dann verwandelt sich die Charlottenstraße in eine Festmeile, bei der die Parkplätze in frei gestaltbare „Räume“ umgewandelt werden. Die Flächen werden beispielsweise für Infostände, einen Flohmarkt–Tisch, eine Bücher–Tausch–Aktion oder Bewegungsangebote genutzt.

Um 12 Uhr eröffnet der Seehasenfanfarenzug den Park(ing)Day. Danach stehen verschiedene Auftritte von Künstlern und Musikern auf dem Programm.

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) ist eine Kampagne der Europäischen Kommission, die jedes Jahr vom 16. bis 22. September stattfindet. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und im Alltag praktisch gelebt werden kann.

www.friedrichshafen.de/mobilitaetswoche