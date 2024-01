Außerplanmäßig trifft sich der Ettenkircher Ortschaftsrat zu einer Sitzung am Donnerstag, 1. Februar. Zentrales Thema: die beiden möglichen Standorte für neue Geflüchtetenunterkünfte im Pfarrhaus St. Petrus und Paulus und beim Feuerwehrmuseum in Waltenweiler.

Die Sitzung hatten die drei Ortschaftsräte Franz Bernhard, Susanne Amann und Karl-Heinz Rist beantragt. Bisher hatte sich das Gremium mit dem Thema nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit befasst.

Sitzung beginnt um 18 Uhr

Am Montag, 5. Februar, fällt der Häfler Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung in der Sache. Die Sitzung im Ettenkircher Rathaus beginnt am Donnerstag um 18 Uhr und ist öffentlich.