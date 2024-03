Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach geht es in dieser Saison einzig und allein darum, den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksliga zu erreichen. Die entscheidenden Spiele kommen zum Saisonende, wenn die Duelle gegen mehrere Teams aus der unteren Tabellenhälfte (HV RW Laupheim II, TS Dornbirn, TSB Ravensburg) anstehen. Der HSG-Vorsitzende Ingo Ortlieb nennt diese Partien deshalb auch „Do-or-die“-Spiele, in diesem Fall heißt das: siegen oder absteigen.

Denn die Blisshards haben sich in eine ungünstige Tabellenlage gebracht. Punktgleich mit dem Vorletzten HSG Langenau/Elchingen II sind sie Drittletzter in der Bezirksliga. „Wir hatten extremes Verletzungspech und haben eine schlechte Hinrunde gespielt“, nennt Ortlieb Ursachen dafür. Er weiß, dass die HSG nun unter Zugzwang stehen. „Zwei Absteiger wird es auf jeden Fall geben, es kann auch bis zu drei Absteiger geben“, so Ortlieb.

Zweitschlechteste Defensive der Bezirksliga

Ein weiterer Grund für die Position sind die Probleme in der Abwehr. Friedrichshafen-Fischbach hat die zweitmeisten Gegentore (558) kassiert. Diese Schwäche nutzte die TG Biberach am vergangenen Samstag gnadenlos aus. Der Tabellenführer war eine Klasse besser und besiegte die HSG deutlich mit 46:31 (27:13) - am aushelfenden Zweitmannschaftstorwart David Castner soll es nicht gelegen haben. „Er war absolut chancenlos und wurde von der Abwehr alleine gelassen“, meint Ortlieb, der die Reaktion in der zweiten Halbzeit lobend hervorhob. Aufgrund einiger Ausfälle trat die HSG „nicht in Topbesetzung an“.

Einen Punktgewinn gab es für die HSG-Frauen, die sich dank eines Treffers von Annika Rist in der letzten Sekunde ein 37:37 (17:19)-Unentschieden bei Alpla HC Hard sicherten.

Für die Männer der HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Castner (im Tor); Rebstein (10 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Neher, Ksobiak (2), Dreher, Leichtle (3), Westerholt (5), Jörger (3), Braunmiller (1), Müller (1), Keller (3), Fischinger (3, 1/1).

Für die Frauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann, Hackenberg im Tor); Liebermeister, Brunner, N. Heina (7), Richter (5, 6/4), Nothelfer (7), Wildner (2), I. Heina (2), Scharr (1), Rist (5), Kordes (1), Köhler (1), Pechar (6).