Viele Urlauber verbringen derzeit ihre schönsten Tage am Bodensee. Nach brachialer Hitze und langanhaltender Trockenheit hat der Sommer seit einigen Tagen eine Pause eingelegt. Anstatt Badehose, Sonnencreme oder Schwimmen stehen Regenschirme und Gummistiefel bei den Gästen ebenso hoch im Kurs, wie Museen oder andere Freizeitattraktionen besuchen.

„Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?“, fragte sich ein singender Holländer namens Rudi Carell in den 70 Jahren. Und genau diese Frage stellen sich derzeit wieder die zahlreichen Urlauber in der Bodenseeregion. Anstatt mit Sonne, Strand und türkis schimmerndem Wasser begrüßt Petrus die Feriengäste seit Tagen mit Regen, Wind und zumeist kühlen Temperaturen.

Wetter wird ausgehalten

Doch wer glaubt, dass die Erholungssuchenden nicht wüssten, wie mit dem miesen Wetter umzugehen, der täuscht: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, betont Dauercamper Dieter aus Ulm, der mit seiner Nichte Eveline aus Ulm zum Campingplatz Iriswiese in Kressbronn reist.

Er lobt das umfangreiche Freizeitangebot in der Region, dass einen Aufenthalt unabhängig vom Wetter macht. „Den Kindern ist das Wetter ohnehin egal. Sie wissen sich immer zu beschäftigen“, bekräftigt er, während sein fünfjähriger Sohn Konstantin Muscheln am Strand sammelt und bei bedecktem Himmel seine wahre Freude daran hat.

Besser als 40 Grad

Andreas Werner kommt aus dem schönem Oberallgäu, auch er nimmt, wie viele Urlauber, die Wetterkapriolen gelassen. „Wir waren drei Wochen in Kroatien. Jeden Tag um die 40 Grad, da bist du froh, wenn es, wie in den vergangenen Tagen, etwas abkühlt. Wir nehmen es sportlich und gewöhnen uns schnell an diese Veränderung“, lacht der 45–jährige Zahnarzt.

Tipps für verregnete Tage indes hat Langenargens Schiffsanbinder Jürgen Haberer: „Unsere Gäste sind entspannt. Du kannst ohnehin nichts gegen das Wetter machen. Nichtsdestotrotz empfehle ich eine Turmbesteigung auf Schloss Montfort oder den Besuch des Fischer– und Kunstmuseums. Die Orte hier am See haben auch bei weniger guter Witterung sehr viel Schönes zu bieten“, versichert er.

Die Wettervorhersagen

Laut Roland Roth von der Wetterwarte Sued gilt es sich noch etwas in Geduld zu üben: „Es wird ungemütlich und geradezu herbstlich. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze bis teils unter 2000 Meter — und dies während den Hundstagen, der eigentlich heißesten Zeit des Jahres. Unter zunehmendem Hochdruckeinfluss ziehen die Restniederschläge am Montag ab. Das Wetter bessert sich bei ansteigenden Temperaturwerten zusehends“, sagt der Experte auf seiner Homepage vorher.

Laut seiner Prognose kündigt sich dann zur Wochenmitte eine heiße Phase an und: „Der Hochsommer kehrt zurück.“