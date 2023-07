Friedrichshafen

„Erzieherin ist einer der schönsten Berufe der Welt“

Vierundvierzig Jahre lang hat Karin Merk–Guggemos als Erzieherin gearbeitet, die letzten zweiunddreißig Jahre davon hat sie den Bonhoeffer Kindergarten geleitet — eine heute selten lange kontinuierliche Zeit. Im Rahmen eines Familiengottesdienstes in der Bonhoeffer–Kirche ist sie am Sonntagmorgen in den „entspannten Leitungsruhestand“ entlassen worden.

