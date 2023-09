Wer in Friedrichshafen oder Umgebung unterwegs ist, könnte brandneue Automodelle auf den Straßen sehen. Darunter den VW ID.7, der erstmals ungetarnt fährt, oder einen Porsche 911 Carrera T. Noch bis Samstagmittag testet eine Jury am Bodensee fünf Autos, um den „German Car of the Year 2024“-Preis zu verleihen.

Es treten gegeneinander an: der MG 4, der VW ID.7, der Kia EV9, der Hyundai Ioniq 6 und der Porsche 911 Carrera T. Bis auf den Porsche handelt es sich um Elektrofahrzeuge, alle sind in den vergangene zwölf Monaten auf den Markt gekommen.

Wer den Preis verleiht

Hinter dem German Car of the Year Award (GCOTY), der dieses Jahr in die sechste Runde geht, steht eine Jury von 38 Motorjournalisten. Sie testen über das Jahr Neuerscheinungen. In Friedrichshafen geht es darum, aus fünf Kategoriesiegern das Auto des Jahres zu küren.

Jens Meiners hat den German Car of the Year Award vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Die Jury besteht vor allem aus deutschsprachigen Motorjournalisten. (Foto: Anke Kumbier )

Gastgeber für das diesjährige Testevent ist der Automobilzulieferer ZF. Das Häfler Unternehmen sei ein Sponsor der ersten Stunden, erklärt Jens Meiners, Motorjournalist und Mitglied der Jury.

Welche Rolle ZF spielt

ZF, von der in vier der fünf Autos Komponenten verbaut sind, zahle den Journalisten die Reisekosten, habe aber keinen Einfluss auf die Wahl. „Es ist eine schöne Gelegenheit, Industrie und Journalisten zusammenzubringen“, findet Meiners.

Damit die Tester möglichst abwechslungsreich unterwegs sind, habe ZF Streckenvorschläge für das Deggenhausertal ausgearbeitet, sagt ein Unternehmenssprecher. Möglicherweise tauchen also dort die Klassensieger auf.

Wie die Kategorien aufgeteilt sind

Der MG4 aus China hat sich in der Kategorie Kompaktautos durchgesetzt, darunter fallen Neuerscheinungen mit einem Grundpreis bis zu 35.000 Euro.

Bei den Premium–Modellen mit bis zu 70.000 Euro lag der VW ID.7 vorn, in der Luxuskategorie mit über 70.000 Euro ging der Kia EV9 als Sieger hervor. Bei den alternativen Antrieben siegte der Hyundai Ioniq 6, in der Kategorie Performance, setzte sich der Porsche 911 Carrera T durch.

Zwar seien die Autos in ihren Eigenschaften sehr unterschiedlich, räumt Meiners ein. Anhand verschiedener Kriterien entscheide die 38–köpfige Jury, „welches Auto wir signifikant finden“.

Wer glaubt, dass immer das Performance–Auto gewinnt, liege falsch. „Bislang hatten wir immer einen elektrischen Sieger.“ Wer dieses Jahr den Preis holt, wird am 3. Oktober verkündet.