Nach siebenwöchiger Pause kehren die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach mit einem Heimspiel in den Spielbetrieb zurück. Gegner ab 20 Uhr sind am Samstag in der Bodenseesporthalle die TSF Ludwigsfeld.

Ihr bisher letztes Spiel bestritt die HSG am 27. Januar gegen den Tabellenführer TV Weingarten. Die Partie endete mit 25:32. Auch nicht leicht dürfte die Aufgabe Ludwigsfeld werden - die Mannschaft rangiert auf dem vierten Tabellenplatz. Dagegen sind die Häflerinnen mittlerweile auf Rang sieben abgerutscht, sie haben allerdings inzwischen auch vier Partien weniger absolviert als ihr kommender Gegner. „Das Hinspiel war eines der recht körperbetonten Sorte, welches wir aber dennoch mit 24:22 gewinnen konnten. Ich denke, dass wir uns auch dieses Mal darauf einstellen müssen“, sagt HSG-Trainer Alex Stehle. „Ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel über die Bereitschaft und den Willen, an die eigene Schmerzgrenze - oder sogar darüber hinaus - zu gehen, entschieden wird.“ Es gehe darum, das entsprechend anzunehmen. „Sollte uns dies gelingen, denke ich, dass wir das Spiel für uns entscheiden können, da wir die Punkte dringend benötigen“, so Stehle. „Im Idealfall wollen wir möglichst früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“, betont Stehle.

Vogt hat für den ursprünglichen Termin keine spielfähige Mannschaft, sodass wir das Spiel nun in unserer Trainingszeit nachholen. Andrea Vogel

Der nächste Einsatz der zweitplatzierten SG Ailingen-Tannau ist verlegt worden. Das Duell mit dem HCL Vogt wird nun nicht am Samstagabend ausgetragen, sondern am Donnerstag, 21. März, ab 20 Uhr, in der Sporthalle Ailingen nachgeholt. „Vogt hat für den ursprünglichen Termin keine spielfähige Mannschaft, sodass wir das Spiel nun in unserer Trainingszeit nachholen“, erklärt Andrea Vogel, Trainerin der SG Ailingen-Tannau, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.