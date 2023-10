Erster Einsatz nach dem Aufstieg

Das Badminton-Team des VfB Friedrichshafen hat eine erfolgreiche Saison in der Verbandsliga Südwürttemberg mit dem Aufstieg in die Württembergliga gekrönt. In der höheren Spielklasse haben die Häfler aber noch keine Partie absolviert. Das ändert sich am Samstag: Der VfB empfängt in der Schreienesch-Sporthalle in Friedrichshafen den VfL Herrenberg (14 Uhr) und die SG Feuerbach/Korntal II (19 Uhr) zum Doppelspieltag.

Die zweite Mannschaft spielt ebenfalls

Auch die Zweite der Häfler schaffte den Aufstieg und trifft in der Landesliga am Samstag auf den SV Waltershofen (15 Uhr) und den SV Waltershofen II (19 Uhr).