„Nach dem Kulturufer ist bekanntlich vor dem Kulturufer“: So heißt es auf der entsprechenden Internetseite des Festivals. Künstler, die von 26. Juli bis 4. August 2024 in Friedrichshafen am See auftreten werden, sind noch keine genannt. Mit dabei ist aber offenbar Kettcar.

Donnerstag, 1. August 2024

Die Indierock-/Popband aus Hamburg hat gerade erst auf der sozialen Internetplattform Facebook Daten für ihre Live-Sommer-Tour im nächsten Jahr veröffentlicht.

Ein Termin, der dabei aufgelistet ist: Donnerstag, 1. August, auf dem Kulturufer in Friedrichshafen. Üblicherweise veröffentlichen Stadt Friedrichshafen und Kulturbüro das komplette Programm wenige Wochen vor dem Festival.

Ticketverkauf läuft

Zu den bekannten Liedern von Kettcar gehören „Landungsbrücken raus“, „Balkon gegenüber“, „Balu“, „Ankunftshalle“ oder „48 Stunden“.

Auf ihrer Live-Sommer-Tour macht die Band rund um Sänger und Bassist Marcus Wiebusch also im nächsten Jahr am Bodensee Stopp.

Tickets für das Konzert auf dem Kulturufer kosten 43,60 Euro und sind bereits zu haben unter www.ghvc-shop.de/sommer24