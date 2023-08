Erst Kellnerin, dann mit Stipendium an die Business School

Nadiia Dudkina ist eigentlich Lehrerin und unterrichtete bis zum Kriegsausbruch in der Ukraine Deutsch und Englisch an einer Privatschule. Sei Mai 2022 lebt sie in Deutschland und arbeitet mittlerweile bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen (SWG).

In das eigentlich fremde Berufsfeld steigt sie nun immer mehr ein: Mit Unterstützung der SWG und einem Stipendiums der EBZ Business School beginnt sie demnächst ein Studium im Immobilienmanagement, teilt die SWG mit.

Gekellnert auf Ausflugsschiff

„Am zweiten Tag des Kriegs bekamen wir eine E–Mail. Darin stand, dass nicht klar sei, wie lange wir noch Arbeit hätten“, erinnert sich die 28–Jährige. Mitte Mai fasste sie den Entschluss, über Warschau und Wien mit dem Zug nach Deutschland zu fliehen. Ihre Oma, die Mutter und der 19–jährige Bruder blieben in der Ukraine. Für Nadiia Dudkina ging es nach Bayern, wo sie eine Wohnung in Lindau und eine Arbeitsstelle als Kellnerin auf einem Ausflugsschiff gefunden hatte. „Das war eine harte Arbeit“, wird die junge Frau in der Pressemitteilung zitiert. Umso überraschter war sie, als sie auf einmal ins Rathaus von Friedrichshafen zu einem Kennenlerngespräch eingeladen wurde: „Das war wie Zauberei.“

Firmenlotsin für Geflüchtete

Zauberei nicht ganz, aber ein großer Zufall allemal, weiß Jürgen Schipek, Geschäftsführer der SWG. Die Stadt Friedrichshafen beschäftigt seit Kriegsbeginn für ukrainische Geflüchtete eine Firmenlotsin, die selbst aus der Ukraine stammt und fliehen musste. Dadurch entstand schon im März 2022 eine enge Kooperation mit der SWG. Bei einer Ausflugsfahrt auf dem Bodensee sei eben dieser Mitarbeiterin Nadiia Dudkina aufgefallen, und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Als Lehrerin in die Immobilienbranche

Die 28–Jährige erhielt ein Jobangebot beim städtischen Wohnungsunternehmen. „Ich habe mich zwar gefragt, was ich als Lehrerin in der Immobilienbranche tun soll. Aber ich wollte etwas anderes machen als kellnern“, sagt Nadiia Dudkina. So begann sie ihren Weg in der Wohnungswirtschaft. „Wir haben Frau Dudkina zunächst als Assistenz eingestellt, damit sie die Branche kennenlernt“, berichtet Jürgen Schipek und lobt: „Sie hat richtig Gas gegeben.“ Ihr Engagement zahlte sich aus. Sie erhielt das Angebot zu studieren. „Ich musste erst darüber nachdenken, weil ich schon einen Master habe und mein Studium hier auch anerkennen lassen kann“, schildert Nadiia Dudkina ihre Überlegungen.

Einstieg mit Stipendium

Die Wohnungswirtschaft sei jedoch sehr interessant. Und solche Strukturen wie in Deutschland gebe es in der Ukraine noch nicht. Dank eines Stipendiums steigt sie mit Beginn des Wintersemesters an der EBZ Business School in Bochum im Bachelor–Studiengang Digitalisierung und Immobilienmanagement ein. Ein Vollzeit–Studium, das berufsbegleitend angeboten wird.

Nur gute Erfahrungen

Jürgen Schipek ist überzeugt davon, dass die 28–Jährige auch ohne immobilienwirtschaftliches Vorwissen an der Fachhochschule erfolgreich sein wird. „Unternehmerisch finde ich diese Entscheidung clever und konsequent“, sieht sich der SWG–Geschäftsführer durch bisherige Erfahrungen bestätigt. „Wir beschäftigen inzwischen mehr als zehn Menschen aus der Ukraine in unserem Unternehmen, mit denen wir allesamt gute Erfahrungen gemacht haben.“

Beitrag gegen Fachkräftemangel

Für EBZ–Vorstand Klaus Leuchtmann ist das von Jürgen Schipek entwickelte Modell für sein Unternehmen vorbildhaft. „Wenn wir 100 Ukrainerinnen und Ukrainer in deutschen Wohnungsunternehmen ausbilden und nur die Hälfte von ihnen nach dem Krieg zurückkehren, haben wir einen wertvollen Beitrag geleistet, um hier den Fachkräftemangel zu beheben und in der Ukraine das nötige Wissen zu implementieren, das beim Aufbau wohnungswirtschaftlicher Strukturen benötigt wird.“ Wichtig sei, dass sich in ganz Deutschland Nachahmer fänden, die Ukrainer in ihre Unternehmen einbinden und ausbilden.