Rund 50 Bundeswehrsoldaten sollten von Dienstag bis Donnerstag Übungssprünge mit dem Fallschirm absolvieren. Ausgangspunkt der Airbus-Maschine war am Mittwoch am Flughafen Friedrichshafen. Der Absprung sollte bei Mengen im Landkreis Sigmaringen erfolgen. Wegen schlechten Wetters fiel die Übung allerdings komplett aus.

„Das war sehr unglücklich für alle Beteiligten“, sagt der Pressebeauftragte Andreas Steffan. Mehrfach verzögert sich am Mittwoch der Abflug des Airbus A400M wegen der Wetterbedingungen. Zunächst beim Abflug vom Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover, dann in Friedrichshafen. Als der Flieger schließlich in Mengen ankommt, zieht die Wolkendecke zu.

Schutz vor ausländischen Nachrichtendiensten

„Wenn die Wolken tiefer stehen, weil es regnet, können die Soldaten nicht springen. Sie brauchen freie Sicht zum Boden“, erklärt Steffan. Das seien die Voraussetzungen in Friedenszeiten. „In einem Einsatzfall sieht das ganz anders aus.“ Und da für Donnerstag ebenfalls schlechtes Wetter vorhergesagt ist, wird die Übung für den Folgetag abgesagt, sagt Steffan. Es sind weitere Übungen dieser Art geplant, konkrete Termine gebe es aber noch nicht, so der Pressebeauftragte.

Dabei herrscht am Mittwochmorgen noch Optimismus, dass die Übung stattfinden kann. Und Anspannung, eben die Ruhe vor dem Sturm, beziehungsweise Sprung. Die Soldaten warten auf die Ankunft der Maschine. Sie stehen in Grüppchen in der Halle am Flughafen Friedrichshafen, einen Steinwurf vom Terminal entfernt und sprechen miteinander. Viele tragen eine Sturmmaske, um auf Fotos nicht erkannt zu werden. „Das schützt die Soldaten vor dem Zugriff ausländischer Nachrichtendienste“, erklärt Dirk S., Einsatzoffizier am Ausbildungszentrum Pfullendorf.

Das Worst-Case-Szenario

Dirk S. hat bereits 250 Sprünge mit automatischen Fallschirmen absolviert, 4000 mit selbst steuerbaren Fallschirmen. Jetzt koordiniert er Lehrgänge in- und außerhalb der Kaserne in Pfullendorf. Die Soldaten sollen am Mittwoch mit Automatikschirmen springen, so der Einsatzoffizier. „Da ist das Stresslevel höher“, sagt er. Denn, wenn es schlecht läuft, landen sie auf einem Baum.

Aber auch darauf seien die Männer und Frauen vorbereitet. „Der Soldat springt natürlich mit Angst“, sagt S.. Routine provoziere hingegen Fehler:

Und ein Fehler beim Fallschirmsprung ist meistens der letzte Fehler. Dirk S., Einsatzoffizier

In Friedrichshafen startet und landet der Airbus A400M, weil der Flughafen verkehrsgünstig gelegen ist, gerade einmal eine Stunde von Pfullendorf entfernt, so der Einsatzoffizier. Außerdem sei die Landebahn länger als in Mengen. Bei der letzten Bundeswehrübung hätten sich Häfler gewundert, warum eine Bundeswehrmaschine tief über die Stadt flog, berichtet S., deshalb habe es diesmal eine Vorankündigung gegeben.

Nicht nur Panzer sind wichtig

Vier Sprünge müssen Soldaten laut dem Einsatzoffizier im Jahr absolvieren, um ihre Sprunglizenz zu erhalten - im Ernstfall müssen sie als Springer in Auslandseinsätzen kämpfen. Für die Landesverteidigung seien nicht nur Panzer, sondern auch Fallschirmspringer wichtig. „Sie sind die ersten Kräfte, die eingesetzt werden, weil sie schnell vor Ort sind.“

Die Soldaten bereiten sich akribisch auf die Übung vor. (Foto: Meike Thomas )

Einer der Springer ist Michael T.. Er steht im Flugzeug und hört sich noch einmal die Unterweisung vor dem Anlegen der Fallschirme an. Alle Schritte, die vor dem Absprung getätigt werden, werden vorher noch einmal geübt. Ob er nervös ist? „Man hat schon Respekt vor dem Sprung“, berichtet der Soldat. Auch wenn er schon mehrere Sprünge hinter sich hat, dürfe man nicht zu routiniert werden. „Es ist bisher alles gut gegangen, und ich fühle mich bereit“, sagt T.. Nun ist Schluss mit Theorie. Die Soldaten freuen sich, als es um 14.30 heißt, dass sie ihre Fallschirme anlegen sollen.

Ernüchterung folgt

Im Flugzeug ist es dunkel. Jeder geht auf seinen festgelegten Platz, bevor der A400M auf das Startfeld rollt. Die Soldaten bereiten sich innerlich auf den Absprung vor, während die Maschine abhebt. Rund 15 Minuten dauert der Flug bis zur Absprungzone bei Mengen. Die Stimmung wirkt angespannt.

Doch dann folgt die Ernüchterung: Die Wolkendecke ist zu dicht und der Absprung der Soldatinnen und Soldaten kann nicht stattfinden. Die Anspannung der Soldaten löst sich und der A400M kehrt zum Flughafen in Friedrichshafen zurück. Dort angekommen verlassen alle Soldaten das Flugzeug und legen ihre Fallschirme wieder ab. Heute wird kein Absprung mehr stattfinden, die Übung ist vorbei.

Soldat in Mengen hält sich warm

Auch am Mengener Flugplatz stehen seit Mittwochmorgen mehrere Bundeswehrsoldaten. Sie sollen das Sprunggelände absichern. Zusätzlich sind ein Arzt aus Bruchsal und ein Sanitätstrupp aus Calw vor Ort. Eigentlich sind die ersten Fallschirmsprünge für 12 Uhr angekündigt. Gegen 14 Uhr lässt ein Bundeswehrsoldat einen Wetterballon aufsteigen, um die Windverhältnisse zu messen. Ein weiterer Soldat beginnt, in einer orangenen Warnweste Liegestütze zu machen, um sich warm zu halten.

Der Airbus A400M am Häfler Flughafen: Niemand ist am Mittwoch aus ihr gesprungen. (Foto: Johannes Zeugner )

Mengen ist ein sogenannter Absetzplatz in der Region, an dem die Fallschirmspringer Übungen durchführen können, sagt Oberstleutnant S. einige hundert Meter östlich des Mengener Flugplatzes. Er erklärt die Abläufe in Mengen. Die Grünfläche, auf der die Soldaten am Mengener Flugplatz landen sollen, ist extra dafür ausgewiesen. Sie gehört nicht der Bundeswehr, durch abgeschlossene Verträge wird sichergestellt, dass die Bundeswehr die Fläche nutzen kann und zum Beispiel keine Bäume dort gepflanzt werden dürfen.

Es ist vorbei

Gegen 15.15 Uhr gibt es endlich den erwarteten Anruf aus Friedrichshafen: Der A400M bereitet sich auf den Start vor. Als der A400M etwa 30 Minuten später endlich durch die dicke Wolkendecke bricht, ist die Maschine für etwa 30 Sekunden zu sehen.

Dann verschwindet sie wieder im Grau. Sie ist nur ein einziges Mal am Mittwoch über dem Mengener Flugplatz zu sehen. Kurz darauf läuft Oberstleutnant S. los, die Arme vor der Brust verschränkt: Abbruch der Übung, die 46 Fallschirmspringer dürfen den Sprungdienst nicht absolvieren.