Vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg wurden die beiden Angeklagten, die an Ostern dieses Jahres einem 55-Jährigen schwerste Verletzungen beigebracht haben, zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung muss die 44-jährige Beschuldigte sieben Jahre ins Gefängnis, ihr mitangeklagter 35-jähriger Verlobter acht Jahre.

Über eine Stunde lang hat der Vorsitzende Richter Daniel Scholze am Mittwoch vor einem fast vollbesetzten Saal 1 die Urteile begründet und erklärt, dass das Gericht keine Strafmilderungsgründe für die Angeklagten gefunden hat.

„Zahle oder es wird teuer“

Am Prozesstag zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Freiheitsstrafen von sieben Jahren und acht Monaten für jeden der Angeklagten gefordert. Der Verteidiger der 44-Jährigen hatte für seine Mandantin Freispruch gefordert.

So kam es nach Ansicht des Gerichts zu der Tat: Ein zunächst freundschaftliches Verhältnis der beiden Angeklagten und dem späteren Opfer war an Ostern eskaliert, als die beiden jetzt Verurteilten nach einer Einladung zum Kaffeetrinken bei der Angeklagten auf das Opfer einschlugen („zahle oder es wird teuer“) und es vor allem am Kopf schwer verletzten.

Zuvor war der 55-Jährige frühere Staplerfahrer ihrer Forderung nach Geld nicht nachgekommen. Er, der zuvor vor allem der 44-Jährigen mehrfach bis zu fünfstellige Geldsummen geschenkt und ihre Rechnungen einschließlich die für Schönheitsoperationen bezahlt hat und einen Handyvertrag für sie mit seinem Namen abschloss, stand infolge seiner eigenen prekären finanziellen Situation vor der Pleite.

Opfer leidet noch immer unter den Folgen

Vor der standen die beiden Angeklagten schon lange. Die gelernte Friseurin aus Jena, die im Bodenseekreis als Prostituierte ihre Dienste angeboten hat - auch dem 55-Jährigen -, stellte dem in Aussicht, das Geld zurückzuerhalten, wenn sie denn geerbt habe. Zu dem Erbe kam es allerdings nicht.

Die Verletzungen, den die beiden Angeklagten ihrem Opfer zugefügt haben beschränkten sich nicht auf ein Schädelhirntrauma, sondern führten auch zu einer Gehirnblutung und einem Schlaganfall. Dadurch kann der Mann seinen Beruf als Staplerfahrer aktuell nicht mehr ausüben. Bessert sich sein Zustand, kann er im Januar in anderer Funktion zu seiner Firma zurück.

Vorsitzender Daniel Scholze schloss aus, dass sich der 55-Jährige die Verletzungen im Nachgang selbst beigebracht haben könnte. Die Verteidigung hatte zuvor Zweifel geäußert, ob sie tatsächlich von ihren Mandanten herrührten. Das Gericht fand keine Anhaltspunkte für gesundheitliche oder andere Einschränkungen bei den Beschuldigten, die zu einer Strafmilderung hätten beitragen können.

Verteidiger forderte Freispruch

Dem Angeklagten warf der Vorsitzende vor, aus früheren Freiheitsstrafen nach reichlich Vorstrafen nichts mitgenommen zu haben. Erst recht, nachdem er tags zuvor unter anderem wegen seiner Haftempfindlichkeit auf Milde plädiert hatte.

Der Verteidiger der Angeklagten hatte am Dienstag für seine Mandantin noch Freispruch sowie eine Entschädigung für die erlittene U-Haft gefordert. Der Verteidiger des Angeklagten bedauerte zudem, wenig vom 55-Jährigen gehört zu haben, sich gegen die Überweisungen gewehrt zu haben. Die Vorwürfe seien weit weg von Raub und Erpressung.

Sein Mandant sagte in seinem letzten Wort, er habe nur helfen wollen, sowohl seiner Partnerin als auch dem Opfer. Zurück in den Knast zu müssen sei für ihn die Hölle.