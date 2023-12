Eine Frau aus dem Bodenseekreis soll ihren ehemaligen Freier zusammen mit ihrem Verlobten brutal zusammengeschlagen haben, um Geld zu erpressen. Beim dritten Verhandlungstag am Landgericht Ravensburg hat sich gezeigt: Das Opfer war nicht der einzige Mann, der die verschuldete Angeklagte über Jahre hinweg finanzierte.

Außerdem gaben die Hausärztin und eine Krankenhausärztin Auskunft darüber, ob die Schläge zur Hirnblutung des Opfers geführt haben - oder ob nicht vielleicht doch eine andere Ursache dafür verantwortlich sein könnte.

Insgesamt 60.000 Euro soll das Opfer der Angeklagten innerhalb von zwei Jahren beispielsweise für Miete und Anwaltskosten gegeben haben. Die beiden hatten sich über ein Erotikportal kennengelernt. Bei der finalen Geldforderung von 2500 Euro im April soll sie ihn dann zusammen mit ihrem Verlobten verprügelt haben, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Geld hat die Angeklagte aber auch von anderen Männern erhalten, wie etwa von einem 68-Jährigen. Sie erledigte Besorgungen für ihn, im Gegenzug zeigte er sich großzügig: Der Mann zahlte etwa ein Auto und richtete ein Kreditkartenkonto für sie ein. Im Testament hat er sie gar mit seinem Haus bedacht.

Ein neuer Wagen für 45.000 Euro

So weit, so rechtlich unproblematisch. Relevant für die mutmaßliche räuberische Erpressung im April ist der 68-Jährige aber dennoch. Denn die finale Geldforderung von 2500 Euro ging auf das Konto des Mannes ein, welche er wiederum auf das Kreditkartenkonto der Angeklagten überwies. Vermutlich wollte die Angeklagte so den Zahlungsvorgang verschleiern. Dass es sich hierbei um erpresstes Geld handelt, hat der Zeuge nach eigenen Angaben nicht gewusst.

Finanziell unterstützt hat die Angeklagte auch ein weiterer Mann; ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Ravensburg, der als Zeuge geladen wurde, damit sich die Richter ein genaueres Bild von der Angeklagten machen konnten. Weil sie nicht kreditwürdig sei, habe er Verträge für sie abgeschlossen - etwa für ein Handy oder für die Finanzierung eines Audi TT im Wert von 45.000 Euro. Raten, die er vorgestreckt, aber teilweise nie wieder gesehen hat. 8000 Euro schulde ihm die Angeklagte.

Schläge oder Impfung?

Außer den beiden Männern traten am dritten Verhandlungstag zwei Ärztinnen in den Zeugenstand, die den Mann nach der Tat behandelten. Denn das Opfer erlitt nach den Schlägen eine Hirnblutung in der linken Gehirnhälfte - die Folge einer seltenen Sinusvenenthrombose, so eine Krankenhausärztin des Klinikums Friedrichshafen. Die Frage, die es zu klären gilt: Steht die Blutung im Zusammenhang mit den Schlägen?

Dass eine Thrombose nach Schlägen auf den Kopf auftritt, komme sehr selten vor, sei aber möglich, berichtet die Krankenhausärztin. Die Hausärztin des Opfers sagte, ihr Patient habe keinerlei Risikofaktoren für Thrombosen, die als alternative Erklärung in Frage kämen. Auch auf Impfungen, die Thrombosen zur Folge haben können, habe er nie negativ reagiert.

Ärztin zeigt Fotos

Das Opfer hatte teils widersprüchliche Angaben zum Tatverlauf und zum Zeitpunkt der Tat gemacht. Seine Hausärztin sagte, ihr Patient habe nach der Tat eine „vollständige Amnesie über 24 Stunden“ erlitten und deshalb fälschlicherweise angenommen, dass er am Sonntagabend geschlagen wurde.

Sie zeigte Richter Daniel Scholze Fotos, auf denen das Opfer am Sonntagvormittag zu sehen sein soll, mit Verletzungen im Gesicht. Das heißt, die mutmaßliche Tat ist wohl davor begangen worden.

Die Verhandlung wird am 15. Dezember fortgesetzt. Eine Entscheidung, ob die beiden Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen werden, hat Richter Daniel Scholze bislang nicht getroffen. Dies hatten deren Verteidiger beantragt.