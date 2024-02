Friedrichshafen

Erpresser fordern E-Bike

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder Hinweise zu den Unbekannten sowie dem Verbleib des rot-schwarzen E-Bikes der Marke Fischer im Wert von rund 500 Euro geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 an die Ermittler zu wenden. (Foto: Patrick Seeger/dpa )

Nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen um kurz nach 1. 30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Friedrichshafen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.