Eröffnung der Ausstellung „Blueprints for Studies“ an der ZU

Das Artsprogram der Zeppelin-Universität (ZU) eröffnet im Rahmen des diesjährigen Kunst-Freitags Friedrichshafen am Freitag, 15. März, die Ausstellung „Blueprints for Studies“ der aus der Bodenseeregion stammenden Szenografin Katharina Pia Schütz. In dem Raum, der sowohl Lernumgebung, Bühne und wachsendes Archiv ist, sind alle Interessierten dazu eingeladen, darüber zu diskutieren, wie die Universität aus den Künsten heraus entworfen, befragt und neu gedacht werden kann. Beginn der Ausstellungseröffnung ist um 19 Uhr in der White Box auf dem ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen.

Katharina Pia Schütz entwirft Bühnenräume für Musik und Sprechtheater und entwickelt szenische Räume für Filme und Ausstellungsarchitekturen. Ihre Arbeiten führen sie regelmäßig an die Münchner Kammerspiele, an die Staatsoper Stuttgart, an die Schaubühne Berlin, zum Deutschen Schauspielhaus Hamburg und zum Theater Neumarkt Zürich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die White Box auf dem ZF-Campus der ZU verwandelt sie in einen blauen Study-Space, der eine Umgebung schafft, in der Lernen zur sinnlichen Erfahrung wird. Materialität, Farbe und Einrichtungsgegenstände erzeugen das Gefühl eines offenen Zeit- und Raumgefüges, das über das Hier und Jetzt hinausweist, heißt es in der Mitteilung weiter. „Blueprints for Studies“ ist öffentlich zugänglich und kann von Gästen, Lehrenden, Lernenden diverser Hintergründe und Disziplinen besucht, genutzt und bespielt werden.

Die Ausstellung „Blueprints for Studies“ ist Teil des gemeinsam vom Artsprogram und dem Zentrum für Kulturproduktion an der ZU initiierten Jahresthemas „Academic Cannibalism“.

Informationen