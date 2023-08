Die Ermittlungen der Polizei zu den Ursachen des Amok–Fehlalarms am Berufsschulzentrum (BSZ) sind abgeschlossen. Am 14. Juli hatte ein Amokalarm am BSZ in Friedrichshafen für Aufregung und einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nach einiger Zeit konnte Entwarnung gegeben werden.

Für die Polizei steht heute fest, dass es sich erneut um einen technischen Fehler gehandelt haben muss. „Aktueller — und aus Sicht der Polizei auch finaler — Stand ist, dass im Rahmen der Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Auslösung des Alarms erlangt werden konnten. Es muss daher eine technische Ursache als Auslösegrund angenommen werden. Damit ist der Fall für die Polizei abgeschlossen“, schreibt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Kein Abistreich

Aus Sicht von Stefan Oesterle, Schulleiter der Claude–Dornier–Schule, hatten damals Schüler und Lehrer optimal auf den Alarm reagiert. „Das ist immer eine schwierige Situation, die höchste Aufmerksamkeit erfordert“, hatte Oesterle der „Schwäbischen Zeitung“ damals gesagt.

Einen Zusammenhang mit dem Abistreich schloss Oesterle damals bereits aus, diese Vorstellung machte Mitte Juli schnell als Gerücht die Runde. Die Ermittlungen der Polizei haben auch keinerlei Hinweise auf eine solche Beteiligung von Schülern an dem Fehlalarm ergeben. Die genaue technische Ursache wird noch untersucht.