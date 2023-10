Ein 83-jähriger Mann steht im Verdacht vor einem knappen Monat seine 84 Jahre alte Partnerin in Friedrichshafen-Berg erschossen zu haben. Er sitzt seither in Ravensburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

„Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und noch ausstehender Gutachten“, schreibt Polizeisprecherin Caroline Zimmermann. Neue Erkenntnisse könne sie daher nicht mitteilen. Der Mann bestreite weiterhin die Tat.

Dass die Arbeit der Polizei noch in vollem Gang ist, zeigt eine weiter Aussage der Sprecherin. Sie teilt mit, dass der Tatort noch nicht freigegeben ist. Polizeisprecher Oliver Weißflog hatte bereits angekündigt, dass die Ermittlungsarbeit noch Wochen dauern könne, „weil sehr sorgfältig gearbeitet werden muss.“

Das kommt immer darauf an, ob es neue Erkenntnisse gibt. Oliver Weißflog

Auch die Spurensicherung könne nach wie vor sporadisch vor Ort vorbeischauen. „Das kommt immer darauf an, ob es neue Erkenntnisse gibt“, hatte Weißflog Anfang Oktober erklärt.

Was bisher bekannt ist

Der 83-Jährige lebte zusammen mit seiner 84 Jahre alten Partnerin in einer Wohnung in einer Senioren-Wohnanlage in Friedrichshafen-Berg. In den frühen Morgenstunden des 27. Septembers wählte er laut Polizei den Notruf und teilte mit, dass seine Partnerin sich selbst umgebracht habe.

Den Beamten vor Ort kamen daran Zweifel. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis erhärtete den Verdacht, dass sich die Frau nicht selbst umgebracht hat. Einen Waffenschein besaß der Mann nach Angaben der Polizei nicht. Er sei in der Tatnacht nicht offenkundig betrunken gewesen, auch Hinweise auf eine Erkrankung des Paares gebe es nicht.

Verlegung nach Singen läuft noch

Uwe Rung, der Anwalt des 83-Jährigen, hat die Verlegung des Seniors in eine Haftanstalt in Singen beantragt. Das dortige Gefängnis ist auf ältere Insassen spezialisert. Was aus der Verlegung wird, ist derzeit offenbar noch unklar. Der Antrag sei nach wie vor am Laufen, berichtet Rung auf Nachfrage. Die Justizvollzugsanstalt hat bereits vor zwei Wochen klar gemacht, dass sie zu einer möglichen Verlegung keine Angaben macht. Sie verwis lediglich darauf, dass die Justizvollzugsanstalt in Singen grundsätzlich nicht für den Vollzug von U-Haften vorgesehen sei.