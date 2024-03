Computer sichergestellt, Ermittlungsverfahren eingeleitet: Auch am Tag danach sorgt der Polizeieinsatz am Klinikum für Gesprächsstoff. Nicht nur in sozialen Netzwerken wird die Frage gestellt, ob die Aktion nicht zu spät gelaufen sei.

Polizei und Staatsanwaltschaft weisen diese Kritik mit Nachdruck zurück. Am Dienstag tagt der Aufsichtsrat des Klinikums.

„Regelmäßig öffentlicher Druck“

„Strafrechtliche Ermittlungen sind regelmäßig öffentlichem Druck ausgesetzt“, sagt Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. „Das darf aber auf unsere Arbeit keinen Einfluss haben.“ Am Donnerstag hatten etwa ein Dutzend Kripobeamte im Klinikum Beweismittel gesichert, vor allem Computer, aber auch Schriftstücke. Zugleich war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Ermittlungsverfahren gegen fünf aktive und ehemalige Ärztinnen und Ärzte des Medizin-Campus Bodensee eingeleitet hat.

Video: David Pichler / Florian Bodenmüller Video: David Pichler / Florian Bodenmüller

Gegen die Mediziner besteht der Anfangsverdacht des Abrechnungsbetrugs, der Körperverletzung, der unterlassenen Hilfeleistung und der fahrlässigen Tötung. Für alle fünf gilt bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Freitod Anfang Dezember

Die Ermittlungen hatte der Freitod einer Oberärztin des Klinikums Anfang Dezember ausgelöst. Die Medizinerin hatte einem Chefarzt intern unter anderem vorgeworfen, Komplikationen bei der Behandlung von Patienten verheimlicht zu haben.

Zudem sei, so der Vorwurf der Oberärztin, ungeeignetes Personal in der Intensivstation eingesetzt worden. Der MCB hat diese Kritik stets in allen Punkten als falsch zurückgewiesen.

Kritik nicht nur in sozialen Netzwerken

Nachdem am Donnerstag, mehr als drei Monate nach dem Suizid der Ärztin, Polizisten im Klinikum Beweismittel gesichert haben, wird nicht nur in sozialen Medien Kritik laut. Die Aktion sei zu spät erfolgt, das Ermittlungsverfahren hätte längst eingeleitet werden müssen, so der Vorwurf. Manche stellen den Verdacht in den Raum, dass Beweise längst hätten beseitigt können.

Staatsanwaltschaft und Polizei weisen diese Kritik als unbegründet zurück. Ein Ermittlungsverfahren könne man erst dann einleiten, wenn ein belastbarer Anfangsverdacht vorliegt, sagt Oberstaatsanwältin Christine Weiss. Den habe man aus „all dem, was da herumgeschwirrt ist“, erst herausfiltern müssen. Grundsätzlich gelte, dass Beweismittel oft sofort beseitigt werden, nicht erst im Laufe der Ermittlungen.

„Nicht so einfach verschwinden lassen“

„Die Beweismittel, die für uns in dem Fall relevant sind, die kann man nicht so einfach verschwinden lassen“, ergänzt Polizeisprecher Weißflog. Dies sei technisch zum Beispiel bei der Erfassung von Arbeitszeit gar nicht so ohne weiteres möglich.

Im Videointerview konkretisiert Oberstaatsanwältin Weiss die Anfangsverdachtsmomente. Zum einen geht es um Abrechnungsbetrug. Da sollen, so der Verdacht, Behandlungen vollzogen worden sein, die medizinisch gar nicht notwendig gewesen sein sollen.

Mutmaßlich fehlerhafte oder überhöhte Dosierungen von Medikamenten

Der zweite Bereich betrifft den Verdacht medizinischer Fehlbehandlungen. Hier dreht es sich unter anderem um mutmaßlich fehlerhafte oder überhöhte Dosierungen von Medikamenten oder um Behandlungen, die eigentlich in einem Herzzentrum hätten stattfinden müssen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geben die Behörden keine Informationen preis, gegen welche Mediziner ermittelt wird, auch nicht über die Funktion oder Position der Beschuldigten im MCB.

Aufsichtsrat tagt am Dienstag

Am Dienstag trifft sich der Aufsichtsrat des Klinikums, turnusgemäß. Gut möglich, dass dort um Konsequenzen aus dem jetzt laufenden Ermittlungsverfahren geht. Möglicherweise wird auch überlegt, ob und in welcher Form die externe Compliance-Untersuchung der Kanzlei Feigen Graf fortgesetzt wird.

Bis Freitag zumindest gab es keine personellen Konsequenzen. „Es gab keine Freistellungen und es hat auch niemand darum gebeten“, sagte MCB-Sprecherin Susann Ganzert auf eine entsprechende Frage und verwies auf die Unschuldsvermutung. „Alle gehen ihrem Dienst nach, wenn der Dienstplan das vorsieht.“