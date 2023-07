Ermittler stellen Cannabis–Pflanzen sicher

Die Rauschgift–Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Montag in der Wohnung eines 56–Jährigen in Kluftern mehrere Cannabis–Pflanzen sichergestellt. Ein Zeuge war auf ein verdächtiges Gewächs auf dem Balkon des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Ermittler auf dessen Spur gebracht. Bei einer Durchsuchung trafen die Beamten dem Polizeibericht zufolge auf mehr als ein Duzend der illegalen Pflanzen, die zum Teil auf dem Balkon, teils auch in Indoor–Zelten standen.

Der 56–Jährige wird nun wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.