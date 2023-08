In ganz Deutschland hat es im vergangenen Dezember Razzien bei mutmaßlichen Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung gegeben, die der sogenannten Reichsbürgerszene zuzuordnen sind.

Auch im Bodenseekreis sind vier Objekte durchsucht worden. In einem Fall hat es aber offenbar eine folgenschwere Verwechslung gegeben: Ein Mann geriet versehentlich ins Visier — weil die Ermittler ihn mit seinem Bruder verwechselten.

Rückblick: Am 7. Dezember 2022 ordnet der Generalbundesanwalt einen bundesweiten Großeinsatz an. 3000 Polizisten in elf Bundesländern sind beteiligt, sie durchsuchen mehr als 130 Objekte. Darunter auch das Haus der „Basis“-Politikerin Johanna Findeisen in der Gemeinde Frickingen im Bodenseekreis. Findeisen ist Mitglied im Landesvorstand der Partei „Die Basis“ und hat 2021 im Wahlkreis Bodensee für den Bundestag kandidiert.

Mann legt Beschwerde gegen Durchsuchung ein

Anders als 25 weitere Verdächtigte wird sie an diesem Tag noch nicht festgenommen. Doch der Verdacht der Ermittler gegen sie scheint sich zu erhärten: Im Mai muss auch Findeisen in Untersuchungshaft. Laut Generalbundesanwalt besteht gegen sie der dringende Verdacht, seit Mai 2022 in der terroristischen Vereinigung um den mutmaßlichen „Reichsbürger“ Heinrich XIII Prinz Reuß aktiv gewesen zu sein.

Neben Findeisens Wohnung durchsuchen Ermittler am 7. Dezember drei weitere Objekte im Bodenseekreis und stellen dort Beweise sicher. In einem Fall ist es dabei aber zu einer Verwechslung gekommen. So gab es Durchsuchungen bei einem Mann, obwohl die Ermittler es eigentlich auf seinen Bruder abgesehen hatten.

Der Mann legte Beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Der Beschluss des BGH in dieser Sache liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor und ist öffentlich einsehbar. In dem Dokument legt das Gericht dar, wie es zu der Verwechslung kam — und wieso der Beschwerde nicht stattgegeben wird.

Ermittler observieren brisantes Treffen

Demnach soll es im Oktober 2022 zu einem Treffen in einem Restaurant gekommen sein, an dem „führende Mitglieder des militärischen Zweigs der terroristischen Vereinigung“ teilnahmen. Dort besprachen sie unter anderem, wie der „Tag X“ ablaufen soll — also jener Tag, an dem die Umsturzpläne der Gruppierung in die Tat umgesetzt werden sollen.

Besagtes Treffen haben Ermittler observiert. „Nach dem damaligen Erkenntnisstand wurde der Beschwerdeführer als damals im Restaurant anwesende Person identifiziert“, heißt es dazu in den BGH–Akten. Diesen Verdacht gründeten die Verantwortlichen zum einen auf das zum Treffpunkt mitgeführte Fahrzeug, welches auf den Mann zugelassen ist.

Außerdem glichen sie Fotos von dem Treffen, welche die Observationseinheit machte, mit dem Lichtbild auf dem Personalausweis des Mannes sowie mit einem Foto von ihm, das die Ermittler im Internet fanden, ab.

Schon bei der Razzia gibt es Zweifel

So kam es zu den Durchsuchungen am 7. Dezember, bei denen die Ermittler mehrere Smartphones, zwei Laptops, ein Tablet und verschiedene USB–Sticks sicherstellten. Doch wie aus den Unterlagen hervorgeht, hatte eine Polizeibeamtin vor Ort bereits Zweifel, ob der Mann und „die auf dem Lichtbild der Observationseinheit abgebildete Person“ identisch sind.

„Eine mögliche Verwechslung mit dem Bruder des Beschwerdeführers konnte jedoch während der Maßnahme durch die Ermittlungsbehörden nicht näher aufgeklärt werden“, heißt es dazu — und weiter: „Erst eine Einwohnermeldeanfrage zwei Tage später ergab eine ,hohe Ähnlichkeit’ zwischen dem Bruder und der während der Observation abgelichteten männlichen Person.“

Aber warum sieht das Gericht die Beschwerde des „Verwechselten“ trotzdem als unbegründet an? Wie es in den Unterlagen heißt, seien die Durchsuchungen angesichts der „Bedeutung und Schwere der aufzuklärenden Straftat“ dennoch verhältnismäßig gewesen.

So gefährlich waren die Pläne der Gruppe

„Die von der in Rede stehenden Gruppierung ausgehende Gefahr ist erheblich“, schreibt das Gericht.

Dies zeige sich insbesondere in den „konkreten vielfältigen Vorbereitungshandlungen einiger Mitglieder der Vereinigung für eine bewaffnete Erstürmung des Deutschen Bundestages durch eine Gruppe von bis zu 16 Personen, vornehmlich aus den Reihen aktiver oder ehemaliger Angehöriger des KSK oder anderer Spezialeinheiten der Bundeswehr sowie Polizei“ und in dem „geplanten sowie in Teilen bereits umgesetzten Aufbau von militärischen ,Heimatschutzkompanien’ im gesamten Bundesgebiet“.

Die Ermittler hätten zurecht davon ausgehen können, dass sie bei dem Mann relevante Beweismittel finden.

Mitglieder kauften Waffen und Munition

Wie „konkret“ die Vorbereitungen stellenweise schon wurden, geht aus den Akten ebenfalls hervor. So kauften einzelne Mitglieder der Gruppierung Munition, Schusswaffen und „zahlreiche militärische Ausrüstungsgegenstände und Fesselungsmaterialien“. Außerdem führten sie Schießübungen aus.

Intern sei zudem diskutiert worden, welches Ereignis als „Startsignal“ für einen Umsturz in Betracht kommen könnte — zum Beispiel „ein möglicher Börsencrash, das Ableben von Queen Elizabeth II., ein elektromagnetischer Impuls durch Wladimir Putin, Naturkatastrophen oder ein großflächiger Stromausfall“.

„Es mehrten sich zudem Anzeichen dafür, dass der Handlungsdruck innerhalb der Gruppierung immer weiter anstieg“, heißt es in den Akten. Insofern sei trotz des „teilweise fernliegenden Gedankenguts die spezifische Gefährlichkeit der Vereinigung gegeben“ gewesen.

Das ist der Stand der Ermittlungen

Der Generalbundesanwalt kommentiert die Verwechslung auf Anfrage nicht. Ein Sprecher teilt lediglich mit, dass die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Mitglieder der terroristischen Vereinigung aktuell weiter liefen.

Auch Johanna Findeisen sitzt demnach weiterhin in Untersuchungshaft. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird entschieden, ob Anklage erhoben wird“, sagt er. Dann komme die Sache vor Gericht. „Für all das kann ich aber noch keine zeitliche Perspektive nennen“, so der Sprecher.