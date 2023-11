Erlebnisse eines Kunst-Aufpassers

Im Kulturhaus Caserne fand neulich eine Ausstellung mit Werken des Häfler Künstlers Dieter Schosser statt. Ich habe sie mitveranstaltet und spielte deshalb in ihr den Aufpasser. Es war interessant, in diese Rolle zu schlüpfen ‐ einmal nicht als Besucher von Bild zu Bild zu spazieren, sondern als „offizielle Instanz“ präsent zu sein.

Verbotene Gefühle in der Ausstellung

Diese Wärter sind eine merkwürdige Größe: Meist sitzen sie auf einem Stuhl in einer Ecke des Saales. Das macht sie zu Randfiguren, derer sich die Besucher aber trotzdem sehr bewusst sind. Wenn ich selbst Besucher bin, wecken solche Wärter in mir Schuldgefühle. Erst ihre Anwesenheit bringt mich auf verbotene Gedanken: die Kunst zu betatschen, ein Bild mit einem Kugelschreiber fertig zu malen oder es testweise von der Wand zu reißen: Heult eine Alarmanlage los oder nicht?

Dieses Wissen im Hinterkopf, fiel mir nun als Wärter auf, dass manche Besucher sich wie Falschgeld durch den Raum bewegten. Fühlten sie sich unbehaglich wegen mir? Oder meinten sie, hier falsch zu sein, weil sie von Kunst nichts verstanden? Es kann jedenfalls schwer sein, in eine Ausstellung zu gehen, nur um einfach mal zu gucken. Wenigstens dann, wenn man als Aufsichtskraft nichts dagegen unternimmt.

Eine Aufsichtskraft ist keine Überwachungskamera

Ein ungeschickter Aufpasser bleibt stumm und starr wie eine Überwachungskamera. Klar, dass so jemand Besuchern ein flaues Gefühl einflößt. Zum Glück sind solche Aufpasser ausgestorben, jedenfalls in Friedrichshafen. Ob im Zeppelin-Museum, im Kunstverein oder in der Galerie Lutze, überall wird versucht, Besuchern den Einstieg leicht zu machen. Das Personal (Zeppelin-Museum), die Ehrenamtlichen (Kunstverein) oder der Galerist selbst (Bernd Lutze) gehen aktiv auf die Menschen zu. Sie „Aufpasser“ zu nennen, verbietet sich, weil sie sich mit der gezeigten Kunst auskennen und sich freuen, dieses Wissen weitergeben zu können.

Die Kunstausstellung als Getränkemarkt

Aber auch bemühte Aufsichts- und Einführungskräfte können auf Besucher stoßen, die ihnen Rätsel aufgeben. In der Dieter Schosser-Ausstellung traf das auf einen Mann zu, der rastlos die Wände abschritt, als suchte er im Getränkemarkt nach der richtigen Biersorte. Offenbar konnte ich die nicht bieten. Und schon war er wieder draußen.

Vom Glück, lebende Künstler aus der Region zu zeigen

Zum Glück blieb diese Nicht-Begegnung die Ausnahme. Oft kehrten sich die Verhältnisse auch um: Ich als Kunst-Einführer erfuhr über den 2021 verstorbenen Dieter Schosser vieles, was ich nicht gewusst hatte ‐ weil viele Besucher seine Freunde gewesen waren. Auch seine hochbetagten Eltern waren gekommen. Das Glück, aus direkter Quelle mehr über einen Künstler zu erfahren, hätte ich auf einem Stuhl in einem Saal mit Bildern von William Turner oder Rembrandt jedenfalls nicht gehabt.

Kulturtipps der Woche

