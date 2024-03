Erlebnisführung durch die Mittelalter-Ausstellung

Das Mittelalter begegnet Kindern noch heute in vielen Spielzeugen, Büchern und Filmen. In der Zauberwelt Harry Potters beispielsweise steckt mehr Mittelalter, als man denkt. Bei der Erlebnisführung „Abenteuer Mittelalter“ am Dienstag, 26. März, zeigt Kuratorin Bettina Kießling um 10.30 Uhr allen Kindern ab sieben Jahren, wie Kinder im Mittelalter gelebt haben - und wo und wie uns dieses Zeitalter noch heute begegnet. Den Rahmen der Führung bildet die aktuelle Ausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“, eine faszinierende Zeitreise in die Welt von damals. Nach der Führung basteln die Kinder gemeinsam Wappenschilder und Amulette, wie sie damals vor Krankheiten und Geistern schützen sollten.

So wird die Kinderführung „Abenteuer Mittelalter“ zur lehrreichen Abwechslung in den Osterferien. Die Kosten betragen fünf Euro inklusive der Bastelmaterialien. Da die Plätze auf zehn Kinder begrenzt sind, empfiehlt sich noch eine schnelle Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch (zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr) unter 07541/203-55610.