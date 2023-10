Alle Kinder ab fünf Jahren und alle Jugendliche sind am Samstag, 29. Oktober, von 9.30 bis 17 Uhr zum Erlebnisbibeltag in St. Columban eingeladen. In der Ankündigung heißt es: „Frieden ‐ was ist das eigentlich für mich? Wer ist dafür verantwortlich? Immer die anderen, oder?“ Dies werden Themen sein, mit dem sich die Jugendlichen bei einem Ausflug und die Kinder in verschiedenen Workshops auseinandersetzen. Die Anmeldung zum Erlebnisbibeltag erfolgt unter unter www.columban.de. Die Teilnahme kostet fünf Euro