Die Internationale Bodensee-Messe (IBO) feiert ab Mittwoch, 20. März, fünf Tage lang einen stolzen Geburtstag: Die Mutter aller Häfler Messen wird 75 Jahre alt.

1949 haben die ersten Vorbereitungen begonnen. Im April 1950 öffnete sie auf dem Gelände der heutigen Pestalozzischule zum ersten Mal. War von unseren lieben SZ-Lesern da jemand dabei?

16 Tage lang präsentierten über 450 Firmen ihr Angebot bei der ersten IBO. Mehr als 100.000 Besucher kamen zur Premiere. Zunächst als Ausstellung - später als Messe sollte sie neues Wirtschaftsleben in die vom Krieg zerstörte Stadt bringen.

Testen, kaufen und zusammenkommen

In den Aufbaujahren waren Werkzeuge für Handwerker, Baumaschinen sowie Fahrzeuge und Gerätschaften für die Landwirtschaft sehr gefragt.

Aber auch Artikel für den Haushalt waren bei der ersten IBO ein großes Thema. So bildeten sich um den Stand der ersten Vielzweckhobel schon Anfang der 1950er-Jahre Menschentrauben.

IBO - Die Frühjahrsmesse Öffnungszeiten, Preise, Parken ÖFFNUNGSZEITEN: Mittwoch bis Sonntag, 20. bis 24. März, täglich von 10 bis 18 Uhr. PREISE: Erwachsener 9,50 (Onlineticket) und 12 Euro (Tageskasse), Zweitageskarte 13 Euro (Onlineticket) und 19 Euro (Tageskasse). Das Parken kostet 5 Euro. Weitere Informationen zur Messe gibt es unter www.ibo-messe.de

Damals wie heute heißt es: testen, einkaufen, sich unterhalten lassen. Und so ist die IBO ohne Frage ein Ort der Begegnung. Freunde genießen ihr Beisammensein, Wege einst Unbekannter kreuzen sich und was bleibt, sind Erinnerungen.

Eindrücke aus 75 Jahren gesucht

Ein Dreiviertel Jahrhundert ist seit der ersten IBO vergangen. Viel Zeit für zufällige Begegnungen oder schöne Erlebnisse. Und so stellt sich die Frage: Welche Erinnerungen verbinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit der IBO? Hatten Sie in jungen Jahren die Gelegenheit, die erste Ausstellung zu besuchen? Stromerten Sie zwischen den Ständen umher? Was hat Sie damals beeindruckt?

Möglicherweise hat ihr IBO-Besuch sogar ihr Leben verändert? Wir wollen alles wissen und freuen uns, wenn Sie uns schreiben! Am liebsten per E-Mail an: [email protected]