Erhebende Blicke ins Paradies

Im evangelischen Kirchenjahr wird am Sonntag vor dem ersten Advent traditionell der Toten gedacht. Auf dieses Totengedenken hat die Kantorei an der Schlosskirche am frühen Samstagabend ihr besonders berührendes und erhebendes Chor- und Orgelkonzert ausgerichtet. Ein leises Konzert war es, nur von Orgel und Harfe begleitet, ein Konzert, das in seiner Innigkeit tief zum Herzen sprach.

Hans Fischer und Marlon Schätzle saßen gemeinsam an der großen Orgel, unwirklich leitete ihr stilles Orgelspiel César Francks Vertonung von Psalm 150 ein, ehe die Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel mit dem Lobpreis auf den Herrn einsetzte. Im Wechsel von Frauen- und Männerstimmen gipfelte der Psalm im Lobpreis „Alles, was Odem hat, rühme den Namen des Höchsten, Alleluja!“

Auch Jean Langlais‘ dreistimmige „Missa Misericordiae Domini“ blieb still und verhalten. Ätherisch setzte das Kyrie ein, traumhaft war die Klangkultur des Chors, wenn das Kyrie im Pianissimo wie ein Hauch verhallte. Verhalten war auch das Gloria, wieder im Wechsel von Frauen- und Männerstimmen, die sich wieder vereinigten und in kraftvollem Amen ausklangen.

Von der Kanzel herab sang Greta Hartleb Max Regers „Ich sehe dich in tausend Bildern“ nach Novalis. Wie ein Traum ließ die junge Sopranistin die Vision eines „unnennbar süßen Himmels“ vorüberziehen, wo Jesus den Seher „nach der Welt Getümmel“ erwartet, und wie ein Traum ließ Wittnebel, der hier selbst an der Orgel saß, die Vision verwehen.

Höhepunkt des Konzerts war Gabriel Faurés Requiem in der Fassung für Orgel und Harfe.

Tiefe Frömmigkeit und Gottvertrauen strahlt das suggestive Gesamtkunstwerk aus, das die Toten in der Liebe Jesu geborgen weiß. Schwebend trug der Chor das „Requiem aeternam dona eis, Domine“ empor, betörend schön war die Pianokultur der Sänger, das Alternieren wie das Miteinander von ausgewogenen Männer- und Frauenstimmen. Äußerste Zartheit bestimmten die Interpretation. Engelszungen priesen im Sanctus den Herrn. Ergreifend schön sang Greta Hartleb das „Pie Jesu“, einen Blick in himmlische Wonnen. Sie hat ihr Musikstudium in Luzern begonnen und muss dort in beste Hände gekommen sein, denn weit verinnerlichter ist ihr rein und klar fließender Sopran geworden - man darf auf die weitere Reifung gespannt sein. Eindringlich folgte im Agnus Dei der Wechsel von Solosopran und Chor. Erst im „Libera me“ lässt Fauré im „Dies illa“ kurz die Stimmen dramatisch erheben, um gleich wieder in ein stilles „libera me, Domine“ zu münden, vom Bariton Julius Feirle eindringlich vorgetragen.

Hell und freudig setzte zuletzt das „In paradisum“ ein, eine Vorausahnung himmlischer Wonnen, die der ganze Chor in andächtigem Staunen vortrug - Wonnen, die keine lauten Töne brauchen. Mit dem einsetzenden Geläut der Schlosskirche ging das Konzert zu Ende.