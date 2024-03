Die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) ist am Freitag bei idealem Wetter und mit sieben ausgebuchten Flügen in die Saison gestartet. Offenbar sind nicht nur die ersten Passagierflüge des Jahres am Bodensee begehrt.

„Die Vorausbuchungen liegen auf einem sehr gutem Niveau“, berichtete Reederei-Chef Eckhard Breuer am Morgen im Hangar in Friedrichshafen. Ziel seiner Mannschaft sei es, in diesem Jahr einen Rekord zu knacken und bei einer Fluggastzahl zu landen, die deutlich über 25.000 liegt. Die beste Saison war bislang die im Jahr 2019 mit 24.000 Passagieren.

Neues Luftschiff im Bau

Dazu beitragen soll ein neuer Standort, der am 9. Mai in Essen/Mülheim eröffnet wird. Ein Zeppelin NT (Neuer Technologie), der in einem Hangar dort stationiert sein wird, fliegt Passagiere über das Ruhrgebiet und das Rheinland.

Mit dem neuen Luftschiff, das gerade in Friedrichshafen gebaut wird und das im Spätsommer fertig sein soll, hat die Reederei dann drei Zeppeline im Einsatz - zwei im Süden am Bodensee und eins im Westen des Landes.

Weitere Informationen unter www.zeppelinflug.de