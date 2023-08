Entwässerungstechnik am Adenauerplatz installiert

Der Adenauerplatz wird umgestaltet — zu einer grünen Insel mit einem schattenspendenden Hain aus Bäumen. Die Entwässerungstechnik ist bereits installiert. Zudem wurden die Ton– und Sandschichten aufgefüllt und das Pflanzsubstrat eingebaut, wie die Stadt mitteilt.

Ziel der Umgestaltung des Adenauerplatzes ist es, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und die Innenstadt gemäß den Zielen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) und der Klimaanpassung aufzuwerten. Hierzu wird der Anteil des klimatisch wirksamen Grüns erhöht und ein klimaangepasstes Regenwassermanagement integriert. Kernelemente sind dabei die Hitzevorsorge durch Schatten, Kühlung und Verdunstung sowie die Starkregenvorsorge durch Regenwasserrückhaltung.

Da die Baugrube am Adenauerplatz nach den starken Regenfällen in den letzten Wochen mehrmals unter Wasser stand und abgepumpt werden musste, wurde die Entwässerungstechnik mit Drainagen, Revisionsschächten und Überlauf umgehend eingebaut. Zudem wurde der Baumhain nach unten mit einer Tonschicht abgedichtet. Als wasserführende Speicherschicht wurde Sand eingefüllt und darauf das Pflanzsubstrat lagenweise eingebaut. Aufgrund der Handwerkerferien ruht die Baustelle am Adenauerplatz bis Mitte August.