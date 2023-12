Das Abkochgebot für Trinkwasser im Bereich der Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS) und das Gemeindegebiet Langenargen bleibt über die Feiertage bestehen. Das teilten die Wasserversorger am Donnerstag mit.

Demnach werde über eine mögliche Aufhebung in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt frühestens am Mittwoch, 27. Dezember, entschieden. „Dementsprechend muss auch über das kommende Wochenende und die anstehenden Feiertage das Wasser für den Verzehr vorsorglich abgekocht werden“, heißt es in der Mitteilung.

Am Mittwoch, 20. Dezember, wurde laut ZWUS parallel mit der sogenannten Sicherheitschlorung der Hochbehälter Hagenbuchen (ZWUS) und Hochwacht (Langenargen) begonnen. Die Chlorbeigabe wird über die Feiertage weiterbetrieben.

Was die Sicherheitschlorung bewirkt

Dabei wird Chlorbleichlauge stark verdünnt dem Wasser in den Hochbehältern zugemischt, was die noch verbliebenen Restkeime beseitigt. Das Wasser wird dann aus den Hochbehältern in die beiden Netzgebiete ZWUS und Langenargen abgegeben, was laut Mitteilung auch im Netz die noch verbliebene Restkeimbelastung beseitigen soll.

„Die Chlorbeigabe ist dabei so bemessen, dass nur eine geringe Restkonzentration (maximal 0,2 Milligramm pro Liter) in den Haushalten ankommt und somit für den menschlichen Gebrauch unbedenklich ist. Auch für Haustiere kann das aufbereitete Wasser weiterhin verwendet werden“, schreiben die Wasserversorger.

Proben werden auch an Feiertagen geprüft

Auch die Probenauswertung sei über die Feiertage sichergestellt. „Somit laufen alle erforderlichen Maßnahmen am kommenden Wochenende und an den Feiertagen ohne Einschränkung weiter, um möglichst bald das Abkochgebot aufheben zu können“, heißt es weiter.

Das Abkochgebot gilt weiterhin für die gesamte Gemeinde Eriskirch, das gesamte Gemeindegebiet Langenargen, Kehlen inklusive aller Teilorte der ehemaligen Gemeinde Kehlen, sowie im Bereich der Stadt Tettnang für die Teilorte Kau, Bürgermoos, Hagenbuchen, Motzenhaus, Pfingstweid und Walchesreute. In Kressbronn ist lediglich der Ortsteil Kochermühle betroffen.

Für sonstige Rückfragen rund um das Abkochgebot und der Sicherheitschlorung im Versorgungsgebiet des ZWUS und für den Bereich Wasserwerk Langenargen stehen die Verantwortlichen unter Telefon 07542/403251 oder unter [email protected] zur Verfügung.