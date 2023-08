Englischkurs online für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen

Die Volkshochschule Bodenseekreis erhält Fördermittel des Landes für einen „Innovationsimpuls“. „Englisch online für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen“ ist eines von diesen 20 Innovationsprojekten, die vom Land Baden–Württemberg im Rahmen der Weiterbildungsoffensive [email protected] bis Ende 2024 gefördert werden.

An der Ausschreibung des Förderprogramms „Innovationsimpulse“ des Volkshochschulverbandes Baden–Württemberg haben sich 36 Volkshochschulen beteiligt. Eine Jury, in der Experten aus Wissenschaft, Kommunen, Land und Weiterbildung vertreten waren, wählte daraus 20 Projekte aus. Neben dem Innovationsgehalt flossen die Nachhaltigkeit und Realisierbarkeit, die Übertragbarkeit auf andere Volkshochschulen sowie der Wirkungsgrad und damit die Frage, welche Zielgruppen erreicht werden, in die Bewertung der Projekte ein.

Daher gibt es erstmals an der Volkshochschule Bodenseekreis Onlinekurse in Englisch für blinde und sehbehinderte Menschen durch eine selbst betroffene Lehrerin. Mit einem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man per Zoom Meeting teilnehmen. Der Kurs „Englisch Konversation, Easy English, Niveau A1/2“ findet an zwölf Terminen, ab Dienstag, 19. September, 9 bis 10.30 Uhr statt (Kursnummer JB406831OL). Der Kurs „Englisch Konversation, Wiedereinsteiger, Niveau B1“ hat auch zwölf Termine und startet am Dienstag, 19. September, von 10.45 bis 12.15 Uhr (Kursnummer JB406822OL).

Anmeldung