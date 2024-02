„Engagiert am See“ ist online

Die neue Online-Freiwilligenbörse www.engagiert-am-see.de - ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Friedrichshafen und des Landratsamtes Bodenseekreis - baut laut Pressemitteilung Brücken zwischen Projekten und Engagierten, vernetzt Menschen und Institutionen und trägt so der stetig wachsenden Bedeutung des Ehrenamts Rechnung.

„Wer sich bürgerschaftlich engagieren möchte, kann auf der neuen regionalen Online-Freiwilligenbörse Ideen und Angebote dafür finden. Denn viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, etwas Sinnvolles und für die Gemeinschaft Wertvolles zu tun“, wird Sozialdezernent Ignaz Wetzel vom Landratsamt Bodenseekreis zitiert.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die zahlreichen sozial engagierten Organisationen hier vor Ort dabei zu unterstützen, neue Engagierte für ihre wertvolle Arbeit zu gewinnen“, wird Bürgermeister Andreas Hein von der Stadt Friedrichshafen in der Pressemitteilung zitiert.

Auf www.engagiert-am-see.de können sich gemeinnützige Vereine, Organisationen und Gemeinden aus dem Bodenseekreis, die Unterstützungsbedarf haben, registrieren und Gesuche nach Freiwilligen veröffentlichen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können diese Einsatzangebote dann nach verschiedenen Kriterien wie etwa Einsatzort und Themenfeld, Talenten und Wünschen filtern. Ob als Fahrerin oder Fahrer, als Hausaufgabenhilfe oder als Unterstützung bei der Tafel - die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements sind vielfältig. Rund 150 Einsatz-Angebote sind zum Start der neuen Börse bereits registriert.

Neben einem längerfristigen Engagement kann auch nach Tageseinsätzen oder Einzelaktionen gesucht werden, zum Beispiel bei einem Sommerfest oder einer Müllsammelaktion. Das ist ideal für Menschen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit ausprobieren möchten oder nur hin und wieder einsatzbereit sind. Zu den anbietenden Organisationen können die freiwilligen Bürgerinnen und Bürger dann direkt Kontakt aufnehmen.

Für Fragen zur Freiwilligenbörse stehen Miriam Moll und Nadja Gauß der Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt Bodenseekreis per Telefon unter 07541/2045605 oder 07541/2045653 sowie per Mail an [email protected] zur Verfügung. Ebenso berät Sandra Sebetic, Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen, Interessierte per Telefon unter 07541/2033119 oder per Mail an [email protected].