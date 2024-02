Endlich, möchte man sagen. Endlich bewirbt sich Friedrichshafen darum, eine Landesgartenschau auszurichten. Wer sehen möchte, wie segensreich solche Veranstaltungen für die Stadtentwicklung sein können, der muss nicht weit reisen.

In Überlingen und Lindau kann man sehen, wie sich dank Gartenschau zentrale Orte am See dauerhaft zum Besseren verändert haben. In unserer Stadt gibt es einige Ecken, an denen sich etwas entwickeln könnte. Und Zuschüsse vom Land nimmt man ja nicht nur in Schwaben gerne mit.

Wenn das Projekt „Landesgartenschau“ erfolgreich sein soll, dann müssen sich möglichst viele Häflerinnen und Häfler damit identifizieren, dann müssen Stadt und Bürgerschaft gemeinsam erarbeiten, wohin die Reise gehen soll. Wichtig auch: Eine Gartenschau darf nicht als Vorwand dienen, dass die drängenden Projekte bis 2037 auf Eis gelegt werden.