Emilia, die Königin der Lüfte

„Emilia muss fliegen“ heißt das Stück von Martin Obert, zu dem die Realschule Ailingen am Freitag, 21. Juli, mit ihrer Theater–AG und der Schulband ins Graf–Zeppelin–Haus einlädt.

Noch proben die Schülerinnen und Schüler im Foyer der Realschule, als die Presse Eingangsszenen erleben darf. Seit Beginn des Schuljahrs arbeiten Martin Obert und Mimi Hömberger, die Leiter der neu gegründeten Theater–AG mit 19 Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 7 bis 9, mit dabei ist auch die Band der Realschule unter der Leitung von Dominik Sauter. Obert hat das Stück vor zwei Jahren geschrieben und zusammen mit seinem Musikkollegen Sauter eine Bühnenmusik dazu komponiert, doch Corona hat die 2022 geplante Aufführung verhindert.

Wie Obert erzählt, ist es für seine Schüler Neuland, sich auf das Theaterspiel einzulassen, sich auszuprobieren und sich vor Publikum zu zeigen. Dafür geben sie sich in der Probe recht frei und natürlich — es hilft, dass sie sich im Stück im eigenen Milieu, in der Schule bewegen.

Ausgehend von der Lebensgeschichte der amerikanischen Pilotin Amelia Earhart (1897—1937), einer starken Frau und Flugpionierin, hat er die Geschichte von Emilia ersonnen, die am Tag, als sie den Pilotenschein fürs Segelfliegen in der Hand hält, erfährt, dass ihre Mutter abgestürzt ist. Emilia muss in einer neuen Schule ihren Platz finden, neuen Mut fassen und erwachsen werden. Themen, die die Jugendlichen in diesem Alter angehen. Aktuelle Probleme sind eingebunden: Emilia findet Zugang zur Umwelt–AG und damit zu einer größeren Umweltorganisation und soll für diese ein neu entwickeltes Solarflugzeug steuern.

Kein leichtes Stück, besonders für die Hauptfiguren, die ihre Monologe glaubwürdig herüberbringen sollen. Intensivproben der Theater–AG in Biberach seien für die Spielerinnen und Spieler wie ein Befreiungsschlag gewesen, in dem sie ein gutes Stück zusammengewachsen und in die für sie weitgehend unbekannte Welt des Theaters hineingewachsen seien. Am Freitag dürfen sie sich beweisen.

Die Aufführung ist am Freitag, 21. Juli, im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses, Beginn ist um 17 Uhr.