Hilft da etwa der Heimvorteil? In der Ausgabe der ZDF–Kindersendung „1, 2 oder 3“, die am Sonntag, 13. August, um 8.35 Uhr ausgestrahlt wird, rätseln Grundschüler aus Grünkraut über den Bodensee.

Ihre Gegner sind Schüler aus Sofia in Bulgarien und aus dem österreichischen Seitenstetten, und da haben die Viertklässler aus dem Landkreis Ravensburg doch einen gewissen Vorsprung, wenn es um geheimnisvolle blaue Bänder und (fast) ausgestorbene Vögel geht.

In der ZDF–Quizshow treten drei Teams gegeneinander an und erhalten verschiedene Fragen rund um den See mit dem Ziel, möglichst viele Punkte für das eigene Team zu gewinnen und somit den Sieg nach Hause zu tragen.

Dabei wird es lebhaft in der Sendung: Die Antwortmöglichkeiten werden ausgewählt, indem die Teilnehmer auf bunte Bodenfelder hüpfen, bis sie auf der richtigen Antwort stehen. Während einige Fragen für die Ravensburger keine große Herausforderung darstellen, kommen die anderen Teilnehmer doch ab und an ins Grübeln.

Das blaue Rate-Team aus Grünkraut wartet gespannt auf die nächste knifflige Frage von Elton. (Foto: ZDF/Ralf Wilschewski )

Elton macht das Ufer unsicher

Zwischen den Fragen gibt es immer wieder kleine Filme vom See zu sehen. So war der auch aus anderen Sendungen (TVtotal, Wer weiß denn sowas?) bekannte Moderator Elton am Ufer mitsamt kostümierten Co–Moderator und Seehund–Maskottchen Piet unterwegs, um Passanten zu seltsamen Warnleuchten am Ufer zu befragen. Und nein, sie dienen nicht dazu, Fische anzulocken, wie ein Teilnehmer meinte.

Nicht schlecht staunt das Publikum auch über Anne–Gabriele Schmalstieg, die in einem weiteren Filmbeitrag erklärt, was es mit den Waldrappen auf sich hat. Mit ihrem Team hat sie 350 Exemplare der in Europa seit dem 17. Jahrhundert ausgestorbenen Vogelart aufgepäppelt, um die Population am Bodensee wieder heimisch zu machen. Die Vögel werden in der Zuchtstation in Überlingen großgezogen und lernen durch den Einsatz eines Ultraleichtflugzeugs, dem sie hinterherfliegen, ihre Flugrouten in die Überwinterungsgebiete kennen.

Auch das Reporterkind May ist im Einsatz und im Gespräch mit der Biologin Irene Strang, die ihr erklärt, was sich hinter dem blauen Band verbirgt. Es ist das Bodensee–Vergissmeinnicht, das ursprünglich am gesamten Ufergebiet wuchs, dort ein durchgehendes „blaues Band“ bildete und mittlerweile als bedroht gilt. Wieso es immer mehr verschwindet, müssen die Quiz–Teilnehmer in der Sendung erraten.

Für Kopfzerbrechen sorgen auch die Pfahlbauten, die davon künden, dass die Bodenseeregion schon vor 10.000 Jahren ein beliebtes Siedlungsgebiet war. Aber warum sind diese uralten Bauten heute noch so gut erhalten? Antworten gibt es in der Sendung, und dann stellt sich auch heraus, wer den Piet–Flosse–Pokal am Ende gewinnt.

Zu sehen ist das Quiz „1, 2 oder 3“ zum Thema Bodensee am Sonntag, 13. August, um 8.35 Uhr im ZDF oder schon jetzt in der Mediathek unter zdf.de/kinder/1—2-oder–3. Die Fans können zu Hause über HbbTV live mitspielen, und für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi–App das Angebot „Moin Piet — Quiz mit Quatsch“.