Elsa van Damke gewinnt den ZF-Kurzfilmpreis

Der ZF-Kurzfilmpreis 2024 ist am am vergangenen Samstag im Rahmen der 15. Filmtage Friedrichshafen vergeben worden. Die Berliner Regisseurin Elsa van Damke ist die große Gewinnerin im Wettbewerb.

Der Filmfestival, organisiert vom Kulturbüro Friedrichshafen, präsentierte wieder vielfach preisgekrönte und sehenswerte Kurz- und Dokumentarfilme junger Filmemacherinnen und Filmemacher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Höhepunkt des Festivals war der Wettbewerb um den mit 15.000 Euro dotierten ZF-Kurzfilmpreis sowie den Publikumspreis der ZF Kunststiftung in Höhe von 1000 Euro.

13 sehr unterschiedliche Kurzfilme junger Filmregisseurinnen und -regisseure standen im Wettbewerb. Vom kurzen Animationsfilm über eindringliche Kurzdokumentarfilme bis hin zum dreißigminütigen Drama war thematisch und filmisch im Wettbewerb wieder eine große Vielfalt vertreten. Bis spät in die Nacht genoss das Publikum am Samstag in der besonderen Atmosphäre im Kiesel das abwechslungsreiche Wettbewerbsprogramm und fieberte gespannt der Bekanntgabe der Preise entgegen. Und die Gewinnerin ist Elsa van Damke. Die Berliner Regisseurin überzeugte Jury und Publikum gleichermaßen und hat den ZF-Kurzfilmpreis sowie den Publikumspreis der ZF Kunststiftung gewonnen.

Elsa van Damke wurde 1994 in Berlin geboren. Mit einer Leidenschaft für das Schreiben begann sie 2013 ein Studium der Journalistik. Nach dem dritten Semester, das sich auf das Filmemachen konzentrierte, verliebte sie sich in den Beruf und wechselte an die Beuth Hochschule für Technik Berlin, um Film zu studieren. Ihr Regiepraktikum absolvierte sie im berühmten Studio Babelsberg. Ihre Kunst ist eine Liebeserklärung an Comedy, Feminismus, Intersektionalität, Tabubruch und das Hinterfragen von Privilegien. Lang lebe der Fischfriedhof ist ihr Abschlussfilm, mit dem sie ihren Master in Regie an der renommierten Filmhochschule Hamburg Media School erlangte.