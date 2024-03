Electro-Abend beim „Dark Barrack Festival“ in der Caserne

Zum „Dark Barrack Festival - Part 2“ im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen am Samstag, 6. April, werden die Berliner Trios Haedzor und Agonoize sowie das Leipziger Duo Terrorfrequenz und Any Second erwartet. Los geht es um 20 Uhr im Casino (Einlass ab 19 Uhr).

Das Berliner Trio Headzor startet den Electro-Abend im Kulturhaus mit einem Sound, der vielerlei Einflüsse der elektronischen, tanzkompatiblen Musik von EBM über Dark Wave bis hin zu synthpoppigen Einsprengseln hat. Das Leipziger Duro Terrorfrequenz bringt treibende Beats im Up-Tempo-Bereich auf und vor die Bühne. Aggressive elektronische Klänge und Vocals, die ideenreich auf den Punkt gebracht werden, sind auch im aktuellen Werk „Synthetisch“ fester Bestandteil.

Den dritten Teil übernehmen Any Second. Bereits im Herbst 2019 überzeugte die Band als Support in der Caserne, die seit 2009 die Tanzflächen der einschlägigen Clubs unsicher macht. Oliver Senger, Thomas Beschoner und Jan Kluge haben sich seither fest in der Electroszene etabliert. Der musikalische Stil hat sich immer wieder etwas verändert, bleibt aber seiner Linie treu.

Last not least gibt es ein an diesem Abend weiteres Debüt am Bodensee: Agonoize. Die 2002 gegründete Berliner Aggrotech-Band hat sich in der Electro-Szene mit einschlägigen Songs wie „Glaubenskrieger“, „Bis das Blut gefriert“ oder „Koprolalie“ einen Namen gemacht. Im Anschluss gibt es weiter was auf die Ohren bei der Aftershowparty mit DJ RenATE.

Karten kosten vorab 39,80 Euro (inklusive Gebühr), an der Abendkasse 44 Euro. Vorverkauf unter