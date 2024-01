Minus fünf Grad Celsius. Beim Blick auf das Thermometer kann einem am Morgen zurzeit schon anders werden. Vor allem, wenn man sofort aus dem Haus muss, wo einen nicht nur Eiseskälte, sondern auch deprimierende Dunkelheit erwartet.

Bevor ich als verfrorener Zeitgenosse einen Schritt vor die Haustür wage, gehört deshalb das Anlegen des Zwiebel-Looks zum Morgensport. Doch die Aussichten, erst einmal Shirt, Pulli, Fleecejacke und Wintermantel anziehen zu müssen, steigern die Motivation, das Bett zu verlassen, nicht gerade.

Loblied auf ein geniales Kleidungsstück

Der einzige Lichtblick in diesen dunklen Zeiten: die lange Unterhose. Dieses geniale, nicht sichtbare Kleidungsstück sorgt fast im Alleingang dafür, dass auch Minusgrade halbwegs erträglich bleiben.

Als quasi Bettdecke to go überträgt sie die wohlige Wärme des Betts zumindest ein Stück weit in die Außenwelt. Und man kann ihr dafür gar nicht dankbar genug sein. Ein Hoch auf die lange Unterhose, die Rettung der Frostbeulen!