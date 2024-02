Friedrichshafen

Einschränkungen bei den Häfler Parkhäusern

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Das Stadtwerk am See weist per Pressemitteilung darauf hin, dass es wegen des großen Narrensprungs durch die Häfler Innenstadt am Samstag, 10. Februar, bei den Ein- und Ausfahrten der Parkhäuser „Am Stadtbahnhof“ und „Am See“ zu Einschränkungen kommt.