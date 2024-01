Einsatzkräfte suchen seit Montag an der Rotach in Friedrichshafen nach einer vermissten Person. Die 34-jährige Frau wird seit Sonntagabend vermisst, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. „Die Suchmaßnahmen dauern an“, so der Sprecher.

Es habe Hinweise darauf gegeben, dass die Frau aus Friedrichshafen sich an der Rotach aufhielt, weshalb verstärkt in diesem Bereich gesucht werde. Aktuell hoffe die Polizei noch, dass sie die Vermisste „mit eigenen Kräften“ finde, sagte der Sprecher. Sollte das aber nicht der Fall sein, könne es auch zu einer Öffentlichkeitsfahndung kommen, bei denen Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe gebeten werden.

DLRG, THW und Polizei suchen an der Rotach nach einer vermissten Person. (Foto: DLRG BSK )

Für die Suche nutzte die Polizei Taucher, Drohnen und einen Hubschrauber. Außerdem waren das Technische Hilfswerk (THW) mit vier Mantrailer-Hunden sowie die DLRG im Einsatz.

Ähnlicher Einsatz am Wochenende

Wie die DLRG Bezirk Bodenseekreis mitteilt, war sie mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften beteiligt. „Die DLRG-Strömungsretter führten mittels Wildwasser-Raft eine wasserseitige Personensuche in der Rotach durch“, so ein Sprecher. Parallel suchten weitere Wasserretter-Trupps den Mündungsbereich der Rotach in den Bodensee mit einem Motor-Rettungsboot ab.

Bislang ist die 34-Jährige nicht aufgetaucht. Die Polizei setzt die Suche auch am Dienstag fort. Ein ähnlicher Einsatz fand am Wochenende statt: Bereits am Samstag hatten Einsatzkräfte nach einem verschwunden 84-Jährigen gesucht - und diesen auch gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.