Ein Polizeihubschrauber kreiste am Samstagmorgen längere Zeit über dem Stadtgebiet von Friedrichshafen. Bei einem großangelegten Einsatz haben Rettungskräfte nach einem 84-jährigen Mann gesucht, der seit Donnerstagabend vermisst wurde.

Er wurde laut Polizei am Samstagvormittag aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.

Suche dauert bis Samstagvormittag

Der 84-jährige Friedrichshafener wurde laut Polizei seit Donnerstagabend vermisst. Er wurde am Freitagnachmittag von der Familie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der ältere Herr war demnach verwirrt. Die Suchmaßnahmen wurden am Freitag eingeleitet, waren aber zunächst erfolglos. Am Samstagvormittag wurde der Mann laut Polizei schließlich an der Rotach gefunden und zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

Hundestaffel im Einsatz

Die DLRG Bezirk Bodenseekreis war laut eigenen Angaben ab Samstagmorgen mit vier Einsatzfahrzeugen und 17 Einsatzkräften an den Suchmaßnahmen beteiligt und führte die Rettung der Person im unwegsamen Gelände der Rotach mittels Strömungsrettern durch. Neben den Polizeikräften samt Polizeihubschrauber waren auch Einsatzkräfte des DRK mit einer Rettungshundestaffel und der Rettungsdienst beteiligt.

B31 gesperrt

Nachdem der Mann gefunden wurde, musste die B31 laut Polizei für eine halbe Stunde, von etwa 9.30 Uhr bis 10 Uhr, gesperrt werden. Die Einsatzkräfte mussten zur Bergung des Mannes erfolgte demnach über die Bundesstraße.