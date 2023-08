Was muss eigentlich passieren, bis in dieser Stadt die Dinge mal aufeinander abgestimmt laufen? Bei einer großen Festivalveranstaltung in unmittelbarer Nachbarschaft, die täglich um 0 Uhr endet, schließt das Parkhaus im Graf–Zeppelin–Haus um eben diese Zeit. Besucher werden gebeten, schon eher das Fest zu verlassen? Oder geht die Stadt davon aus, dass die alle mit dem Fahrrad kommen?

Vielleicht sollte man den Sinn hinter diesen Festlegungen auch gar nicht hinterfragen, weil es keinen zu geben scheint. Diese Öffnungszeiten sind auch in einem anderen Bereich ziemlich kontraproduktiv. Die Straßenkünstler des Kulturufers sind auf dem Parkplatz an der Alten Festhalle untergebracht, dort stehen Infrastrukturen und Übernachtungsmöglichkeiten für sie zur Verfügung. Auf der Straße aber stehen auch die Kunsthandwerker und auch die sind oftmals mit Transportfahrzeugen da, in denen sie ihre Waren haben oder in denen sie auch übernachten.

Denen wird seitens der Stadt untersagt, auf dem Parkplatz der Alten Festhalle zu parken, auch wenn da noch jede Menge Platz ist. Sie sollen auf den P7 Richtung Messe an der B 31. Klingt gut, nur fährt da kein Shuttlebus und Fahrräder haben nicht alle Händler dabei. Diese angesichts des nicht überfüllten GZH–Parkhauses dort unterzubringen, geht aber auch nicht, weil das Haus ja die Tore schließt, wenn der Markt gerade endet. Das Zauberwort ist hier wohl „Koordination“. Aber das scheint im Wortschatz der hiesigen Planer noch nicht angekommen.