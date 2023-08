Olga Duerr formuliert, was sich wohl alle wünschen, die am Donnerstag in den neuen Treff in der Hochstraße 1 gekommen waren: „Mein einziger Wunsch ist, dass der Krieg beendet wird und es Frieden gibt“, sagt die Ukrainerin, die seit 2018 in Deutschland ist. Im Kulturzentrum für ukrainische Geflüchtete trafen sich Ukrainer, die jetzt in Friedrichshafen und Umgebung leben, um den Unabhängigkeitstag der Ukraine zu feiern.

Auch wenn der Krieg nach wie vor alles überschattet, nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, um in der Gemeinschaft zu feiern und natürlich an die Heimat zu denken. In Workshops entstanden ukrainische Amulette oder kunstvolle Handstickereien. Kinder konnten basteln, malen und sich Zeichentrickfilme anschauen.

In der Küche wurden ukrainische Gerichte gezaubert, und abends stand Musik auf dem Programm. Angekündigt war die Chorgruppe „Wir sind aus der Ukraine“ zusammen mit der Jugendgruppe sowie der Kindergruppe und Gästen aus Lindau und Wangen.

Fast 1200 Ukrainer angekommen

Insgesamt leben derzeit 1198 geflüchtete Ukrainer in Friedrichshafen, davon 131 Kinder im Alter bis sechs Jahre und 239 im Alter von 7 bis 16 Jahren, gibt Andrea Kreuzer von der Pressestelle der Stadt Friedrichshafen an. Auch Olesia Polishchuk hat ihre Heimat verlassen. Vor einem Jahr kam die Ukrainerin mit ihrem Mann und zwei Kindern von Cherson nach Friedrichshafen. In ihrem Heimatort sind viele Häuser zerstört, so auch die Kindergärten und Schulen.

Emotional schildert Olesia Polishchuk, wie ihre Mutter vom Einkaufen nach Hause kam und in der Küche Raketen steckten. Das Haus war zerstört. Sie musste sechs Monate ohne Strom und ein Jahr ohne Heizung leben, Wasser wurde mit Tankwagen geliefert. Dennoch wollte die Mutter nicht weg, es war nun mal ihre Heimat. Als die Tochter das Land verließ, zog die Mutter in deren Haus.

Schwierige Wohnungssuche

In Friedrichshafen lebt Olesia Polishchuk nun mit ihrer Familie in zwei Zimmern. Sie teilen sich die Wohnung mit weiteren Flüchtlingen. Ihr Hauptziel ist, schnell die deutsche Sprache zu lernen und eine Ausbildung zu machen. Die Ingenieurin für Klimatechnik arbeitet derzeit als Reinigungsfrau an drei verschiedenen Stellen. Ihr Mann ist Lastwagenfahrer, die Kinder gehen in die Schule.

„Wir sind zufrieden und dankbar“, betont sie. Dass die Wohnungssuche schwierig ist und sie noch keine größere Wohnung gefunden haben, entmutigt sie nicht. Die Familie tut alles, um in ihrer neuen Heimat, in ihrem neuen Leben anzukommen.

Auch Russen aufgenommen

Olga Duerr, die schon vor fünf Jahren, deutlich vor dem Krieg, nach Deutschland kam, lebt mittlerweile in Lindau und ist berufstätig. Doch als der Krieg ausbrach, änderte sich auch ihr Leben. Seitdem setzt sie sich für Flüchtlinge ein und hilft, wo sie kann. So nahm sie nicht nur Ukrainer, sondern auch Russen in ihre Wohnung auf, berichtet sie, und es funktioniert. Sie sammelt Spenden, kümmert sich um Möbel, hilft beim Erlernen der deutschen Sprache und vermittelt für traumatisierte Menschen Psychologen. Dass sie auch im Kulturzentrum hilft, ist für sie selbstverständlich; am Unabhängigkeitstag hat sie für alle gekocht.

Handball, Chor und zwei beste Freundinnen

Angekommen ist auch die achtjährige Juliana Korzum. „Ich fühle mich wohl“, sagt sie. Juliana geht in die dritte Klasse und hat zwei beste Freundinnen gefunden. Die junge Ukrainerin spielt Handball bei der HSG Friedrichshafen/Fischbach, nimmt Unterricht im Kulturzentrum und singt dort im Chor. Mehr geht eigentlich nicht.

Nach Dammbruch schnell reagiert

Hans–Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, kennt die Probleme der Flüchtlinge. Er kümmert sich mit seinem Team um die Unterbringung, und dies werde zunehmend schwieriger. Es sind zu wenig freie Wohnungen vorhanden, berichtet er. Hand in Hand arbeitet er dabei mit Jürgen Schipek, dem Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft Friedrichshafen (SWG) zusammen.

Priorität haben die Menschen, denen es besonders schlecht geht. Und immer wieder gibt es Erfolge. So schildert Schipek, wie nach dem Staudammbruch ganz kurzfristig weitere zehn Ukrainer untergebracht werden konnten. Und er gibt auch praktische Hilfe beim Versuch, beruflich in der neuen Heimat Fuß zu fassen: Zwölf Ukrainer sind mittlerweile bei der SWG angestellt.

Hilfe wird weiter gebraucht

Das Team um Hans–Jörg Schraitle kümmert sich nicht nur um die Beschaffung von Wohnraum. So kümmert sich sein Amt auch um die Vermittlung von psychologischer Betreuung für Menschen, die ihre schlimmen Erlebnisse alleine nicht verarbeiten können. Ihm ist wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, und das klappt nach seiner Einschätzung auch gut. Die Hilfsbereitschaft habe leider abgenommen, bedauert der Amtsleiter. Er wünscht sich, dass die Unterstützung aus der Bevölkerung heraus wieder zunimmt. Denn sie wird immer noch gebraucht.