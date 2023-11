Erst Anfang dieser Woche findet eine Tierfreundin im Gebüsch zwei ausgesetzte Katzenwelpen an einem Wanderparkplatz am Gehrenberg. Das eine schreit erbärmlich um Hilfe, das andere ist bereits tot, so schreibt es die Finderin auf Facebook. Eine Woche zuvor steht morgens auf der Besucherbank am Tierheim in Friedrichshafen ein durchweichter Umzugskarton. Die darin ausgesetzten Tiere haben die Flucht ergriffen. Ob sie dabei in Gefahr geraten sind, vermag niemand zu sagen.

Diese aktuellen Geschehnisse sind leider keine Ausnahmen, bestätigt Carola Fuchsloch, Vorsitzende des Tierschutzverein in Friedrichshafen. „Es ist das Neueste, dass man sich Tieren auf diese Weise entledigt“, seufzt sie resigniert. „Denn eigentlich sollte man als Tierhalter so viel Mumm haben und die Tiere persönlich abgeben. Auch wenn wir Tierheime im Moment am Rande unserer Kapazität sind und nicht jedes Tier sofort aufnehmen können.“

Mitarbeiter finden nur Decke und Leine vor

Bereits Anfang August sorgte eine groß angelegte Suche nach einem ausgesetzten Hund am Häfler Tierheim für Schlagzeilen. Eine am Zaun festgebundene Leine und eine Decke waren alles, was Tierheim-Mitarbeiter an jenem frühen Morgen fanden. Bis heute fehlt von dem Tier jede Spur. „Danach wurden noch zwei Hunde am Tierheim ausgesetzt“, seufzt Fuchsloch.

Viele Hunde und Katzen warten im Tierheim in Friedrichshafen darauf, in ein neues zu Hause ziehen zu dürfen. (Foto: Sandra Philipp )

Der eine habe sogar mehrfach operiert werden müssen. „Das hat uns als Verein eine Stange Geld gekostet.“ Dabei spüre das Tierheim in Friedrichshafen ebenfalls die hohen Kosten für Futter, Wasser, Strom und Heizung. Zusätzlich sind die Tierarztkosten mit der neuen Gebührenordnung ordentlich gestiegen.

Immer häufiger werden Tiere ausgesetzt

Die Folgen erleben Tierschützer in der Region hautnah: Immer häufiger müssen sie herrenlose Tiere aufnehmen. Dabei ist es laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten, „ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen.“

Die Folge: ein unschöner Kreislauf. Denn je mehr Tiere ausgesetzt werden und als Fundtiere ins Tierheim kommen, desto häufiger müssen dort Anfragen von Leuten abgelehnt werden, die ihre Tiere bewusst ins Tierheim abgeben möchten ‐ aus verschiedensten Gründen. Denn auch die Kapazitäten des Tierheims seien erschöpft, so Fuchsloch.

Katzenschwemme im Tierheim

Ein Großteil der Tierheim-Insassen sind Opfer der Corona-Zeit, erklärt Fuchsloch. „Es fehlte den Leuten an Sozialkontakten. Also haben sie sich Tiere angeschafft.“ Mit der Rückkehr zum normalen Leben, reiche die Zeit dann doch nicht mehr oder das Tier bremse einen in der Freizeit- und Urlaubsgestaltung aus.

Bereit die Welt zu entdecken: Im Tierheim Friedrichshafen warten mehr als 100 Katzen auf ein neues zu Hause. (Foto: Sandra Philipp )

Davon zeuge insbesondere eine hohe Anzahl an Katzen, die in den Tierheimen auf neue Besitzer warten. „Eine solche Katzenschwemme haben wir zuvor noch nie erlebt“, berichtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Kaum in Verein in der Umgebung habe noch Kapazität, Katzen aufzunehmen.

So landeten in diesem Jahr vor allem junge Katzen, die nie kastriert wurden, im Tierheim ‐ häufig auch hochträchtig. Oder Katzen, die nie vermisst wurden, wenn sie als Fundtiere abgegeben wurden. Mit über 100 Katzen und 20 bis 25 Hunden ist das Tierheim in Friedrichshafen aktuell an seiner Kapazitätsgrenze angelangt.