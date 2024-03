Der Junge Chor und der Jugendchor der Friedrichshafener St. Columbangemeinde bereiten sich eifrig auf das Mozart Requiem, in der Fassung „Süßmayr remade“ des jungen Komponisten Henri Dutron, vor. Unter der Leitung von Marita Hasenmüller erarbeiteten sich in den vergangenen Monaten die rund 100 Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Orchester Sinfonietta Rhenania aus Vorarlberg und hochkarätigen Solisten das große Werk.

Aber eigentlich begann alles im Sommer 1791, als Mozart den Auftrag für eine Totenmesse bekommt. Auch wenn man dem Künstler damals zunächst eine gewisse Abneigung für sakrale Werke nachsagte, waren die 50 Gulden Honorar doch ein Segen für seine verarmte Familie. Im Dezember 1791 verstirbt Mozart und hinterlässt sein Requiem als unvollendetes Manuskript. Mehrere Komponisten befassten sich damit und vollendeten es. Die bis heute am häufigsten gespielte Fassung stammt von Franz Xaver Süßmayr, einem Schüler von Salieri. Als sich Henri Dutron 2016 mit den Originalmanuskripten und ergänzten Kompositionen befasste, ging es ihm nicht darum, den Anspruch zu erheben, zu dem Requiem zurückzufinden, wie es gewesen wäre, hätte Mozart es beenden können. Dutron strebte eine Vollendung der Instrumentierung und eine Verbesserung der von Süßmayr komponierten Stücke an, um sie möglichst sinnfällig mit der von Mozart geschriebenen Musik zusammen zu bringen. So ist seine Fassung „Süßmayr remade“ ein spielerisches Spiegeln der Version Mozart Extendet und ein Spiel mit der Geschichte und den unterschiedlichen Weisen, sie zu verstehen.

Für Marita Hasenmüller und ihre Chöre erfüllt sich mit den Aufführungen ein lang gehegter Wunsch, dieses Projekt, das pandemiebedingt verschoben und abgesagt werden musste, endlich realisieren zu können. Mit Alexa Vogel, Kathrin Walder, Sören Richter und Torsten Frisch konnten hervorragende Solisten gewonnen werden. „Für mich ist es eines der großartigsten Werke der Kirchenmusik. Das Requiem drückt so eine enorme Tiefe und gleichzeitig so etwas Himmlisches aus“, schwärmt die Kantorin. „Wir sind genau in der richtigen Lebensphase und auch in der richtigen Choraufstellung, um das leisten zu können.“

Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart in der Version „Süßmayr remade“, von Pierre-Henri Dutron wird am Samstag, 16. März, um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg und am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in St. Columban in Friedrichshafen vom Jungen Chor und Jugendchor St. Columban Friedrichshafen gemeinsam mit Solisten und dem Orchester Sinfonietta Rhenania aus Vorarlberg unter der musikalischen Leitung von Marita Hasenmüller aufgeführt. Der Eintritt beträgt 24 Euro, ermäßigt 18 Euro für Schüler und Studenten. Vorverkauf über www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.