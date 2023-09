Im Juni 2022 war der Spatenstich, nun konnten die Beteiligten des Bauprojekts „Gerber hoch3“ Richtfest feiern. 89 Mietwohnungen sollen hier Ende 2024 fertig werden. Am Donnerstagnachmittag lud die Familie Hüni zum Grillfest in den Innenhof des Rohbaus an der Ecke Gebhardstraße/Moltkestraße.

Bauherr ist die Firma Gerber-hoch-3 GmbH, die der Häfler Unternehmerfamilie Hüni gehört. Nach dem Richtspruch der Zimmermänner direkt vom Dach und Richtbaum aus ergriff Geschäftsführerin Alexa Hüni das Wort im Innenhof. „Wir bezeichnen euch intern als die Helden unseres Baus“, erklärte sie in ihrer kleinen Ansprache in Richtung der anwesenden Handwerker. Zusammen mit Schwester Verena Hüni und ihrem Vater Peter Hüni betreut sie das Projekt. Auch gegenüber den Architekten war sie voll des Lobes: „Ihr habt die Vision dieses Gebäudes in die Realität umgesetzt“.

Im Juni 2022 war Spatenstich, jetzt konnte die Unternehmerfamilie Hüni gemeinsam mit den Handwerkern und Architekten Richtfest in der Gebhardstraße feiern.

Die Interessentenliste für die nun 89 Wohnungen ‐ auf den Baubannern stehen noch 88 ‐ sei von Anfang an lang gewesen, berichtet Alexa Hüni. „Wir haben aktuell pro Wohnung drei Bewerber und insgesamt 280 Interessenten aus allen Altersbereichen ‐ von Familien bis zu Senioren“, sagt sie. Das solle jedoch niemanden, der interessiert ist, abschrecken. „Es springt immer mal noch jemand ab. Wir nehmen noch Interessenten an“, bekräftigt sie.

Die Wohnungen werden ihr zufolge in der Größe zwischen einem und vier Zimmern liegen. „Die meisten sind Zwei- oder Dreizimmerwohnungen.“ Dabei wird die Familie ausschließlich vermieten. Der Preis werde voraussichtlich bei 15 Euro pro Quadratmeter liegen, sagt Alexa Hüni. „Natürlich ist das immer eine Mischkalkulation. Eine Wohnung ganz oben mit Seesicht wird da wahrscheinlich etwas drüber liegen, eine Wohnung ganz unten, die nach Osten ausgerichtet ist, eher drunter.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei dem Projekt werde auch Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Wir nutzen Geothermie für die Wärme und der Strom wird über eine Photovoltaikanlage kommen. Außerdem wird das Gebäude mit KfW 55 EE auch dem nachhaltigen Energiestandard gerecht.“

Das Familien-Unternehmertrio hinter dem Projekt (von links): Alexa, Peter und Verena Hüni. (Foto: Gerber-hoch-3 GmbH )

KfW 55 ist ein von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entwickelter Standard für energieeffiziente Häuser. Dabei benötigt ein KfW-Effizienzhaus nur 55 Prozent der Energie eines normalen Neubaus. Das „EE“ steht dabei für die Nutzung von erneuerbaren Energien.

Ende dieses Jahres soll der Rohbau fertig sein. „Wenn der Winter wohlwollend ist“, sagt die Bauherrin. Für das Zeitmanagement sei das ausschlaggebend. „Klar, wir müssen immer mit Verzögerungen hier und da rechnen. Wir gehen aber davon aus, dass wir Ende 2024 fertig sind“, meint Alexa Hüni. Beim Richtfest warf sie ebenfalls den Blick in die Zukunft und machte deutlich, dass dies nur die Zwischenetappe ist: „Wir dürfen nicht vergessen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“