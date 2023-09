So, jetzt hat er zu, der einzige Nahversorger im Bereich der Häfler Fußgängerzone. Wir sind gespannt, wie der Edeka–Markt nach dem Komplettumbau aussehen wird. Und ob sich irgendwann auch was am bislang wenig schmucken Romanshorner Platz davor tut. Damit in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur wir etwas zum Aufspießen haben, sondern auch unsere Leser, und zwar mit Messer und Gabel: Die nächsten Lebensmittelmärkte sind Rewe am Stadtbahnhof, Norma in der Werastraße, Feneberg in der Allmandstraße und Lidl in der Ravensburger Straße.

Ein Jahr ist es her, dass die Bodenseeschifffahrtsordnung novelliert wurde. Sie wurde auf die SUP, die Stand–Up–Paddler angepasst. Und das hat auch einen guten Grund, denn immer wieder verunglücken diese Wassersportler. Offenbar haben sich die neuen Regeln noch nicht herumgesprochen. Würden es alle wissen, gäbe es weniger Unfälle.

Ebenfalls auf dem Wasser ist die Gas–Fähre unterwegs. Sie darf nur den Betrieb noch nicht aufnehmen zwischen Meersburg und Konstanz. Das liegt an einem kleinen elektronischen Problem bei der Automation des Schiffes. Und die Zulassungsunterlagen der Klassifikationsgesellschaft, das ist ein Unternehmen, das für die Sicherheit von Schiffen zuständig ist, liegen noch nicht vor. Ist also nicht nur ein Problem des Schiffs, sondern offensichtlich auch Ergebnis langsamer Behördenarbeit.

Die Hoffnung, dass das Land für Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell das Füllhorn öffnet und die kommunale Ebene großzügig entlastet, hat diese Woche einen herben Dämpfer bekommen. Verkehrsminister Winne Hermann machte im Gespräch mit der Redaktion schon mal deutlich, dass dem nicht so sein wird.

Die hoffentlich abschließenden Gespräche finden am 10. Oktober in Stuttgart statt. Hermann positioniert sich aber schon dahingehend, dass auch der Landkreise Konstanz und der Bodenseekreis von dem 600 Millionen Euro schweren Paket ein gutes Stück tragen müssen. Wenn er sagt, die Kommunen am See seien nicht die ärmsten der Republik, klingt das vielleicht etwas barsch. Aber es stimmt halt auch.

Die Kommunen, beziehungsweise Kreise, werden dann wohl viel Geld bezahlen für etwas, für das sie nicht zuständig sind, den Ausbau des Schienennetzes. Aber, und auch da hat Hermann Recht, sie profitieren auch stark davon. Wichtig ist vor allem, dass das Projekt endlich aufgegleist wird und das unwürdige Gezerre um die Kosten ein Ende findet.