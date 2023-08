„Eine supercoole Erfahrung“ — Zwei Häfler mischen bei Deutschland mit

Fünf Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind aktuell noch bei ihren Nationalteams. Aleksa Batak, Aleksandar Nedeljkovic (beide Serbien), Jackson Young (Kanada), Simon Tabermann Uhrenholt (Dänemark) und Severi Savonsalmi (Finnland). Zwei Spieler stellte der Bundesligist in den vergangenen Wochen aber auch an Deutschland ab: Tim Peter und Simon Kohn. Beide haben die Zeit genossen.

Tim Peter: Der 25–jährige Außenangreifer durfte sogar ein Turnier mitspielen. Mit der deutschen B–Nationalmannschaft nahm er an der Universiade im chinesischen Chengdu (28. Juli bis 8. August) teil. „Das war eine supercoole Erfahrung, das ist ein riesiges Turnier und hat richtig Spaß gemacht“, sagt Tim Peter. „Es war echt ein hohes Niveau, vor allem von Polen und Italien. Wir hatten auch eine gute Mannschaft.“ Unter Trainer Patrick Steuerwald erreichten die Deutschen nach Siegen gegen Brasilien (3:0), Italien (3:2), Taiwan (3:0) und die Ukraine (3:0) sowie Niederlagen gegen Iran (2:3) und Argentinien (0:3) Rang sechs.

Eine Pause beansprucht er nun aber nicht für sich und war schon am Montag beim Trainingsauftakt des VfB Friedrichshafen präsent. „Ich bin glücklich, dass ich fit und unverletzt bin und dementsprechend motiviert, anzufangen“, sagt Peter, der im Sommer auch ein paar Wochen Urlaub in Amerika verbrachte. Mit den Häflern hat er auch trotz des bitteren Champions–League–Rückzuges viel vor. „Im Endeffekt geht es darum, mein bestes Volleyball zu spielen. Ich will alles gewinnen, was ich kann und darf. Das ist mein Fokus“, so Peter.

Die Verjüngung des Teams hat er mitbekommen, er schätzt den VfB aber dennoch hoch ein. „Superlak, Pekovic, Nedeljkovic, da haben wir so viel Qualität, was geblieben ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viel Qualität hinzukommt. Es wird die Frage sein, inwiefern wir das auch auf das Feld bekommen“, sagt der 25–Jährige. Er selbst will einen großen Teil zum Erfolg beitragen. „Ich würde mich freuen, mehr Verantwortung zu übernehmen und ich fühle mich auch bereit dafür“, meint Peter. Sein Trainer Mark Lebedew hält große Stücke auf ihn. „Er hat eine gute Saison hinter sich, eine sehr gute Universiade mit der B–Nationalmannschaft gespielt und die Möglichkeit, einen großen Schritt zu machen. Ich erwarte, dass er sich zum Führungsspieler entwickeln wird“, sagt Lebedew. Vielleicht reicht es für Peter dann auch für die deutsche A–Nationalmannschaft. Dort war er im Sommer nur kurzzeitig, wurde aber für kein Turnier nominiert. „Auf jeden Fall habe ich mir erhofft, ich glaube auch, dass ich der Mannschaft hätte helfen können. Ich muss es als Motivation nehmen, um besser zu werden“, sagt Peter.

Simon Kohn: „Ziemlich motiviert“ wieder in Friedrichshafen loszulegen, ist auch Simon Kohn. Der 19–jährige Außenangreifer hat bei der deutschen B–Nationalmannschaft weiteres Selbstvertrauen gesammelt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, und nur knapp die Teilnahme an der Universiade verpasst. „Ich würde behaupten, ich habe mich nicht ganz schlecht gezeigt. Der Lehrgang war ziemlich cool und es hat Spaß gemacht auf dem Niveau“, sagt Kohn. Seine Schwester Hannah hat es schon 2023 zur Universiade geschafft, 2025 würde Simon gerne nachziehen. Sein Vereinskollege Tim Peter macht ihm für das Turnier in der Rhein–Ruhr–Region Mut. „Er hat die Chance, in Rhein–Ruhr dabei zu sein. Das soll er machen, da kann er ganz viel reißen, da ist er glaube ich ganz wichtig für die Mannschaft“, sagt Peter.

Kohn ist glücklich über das aktuelle Feedback von Steuerwald, er möchte weiter an seinen Schwächen arbeiten. Er unterzeichnete bei den Häflern seinen ersten Profivertrag und gibt alles, um beim VfB auf viel Einsatzzeit zu kommen. „Wenn ich mich gut präsentiere und das Vertrauen vom Trainer bekommen sollte, dann nehme ich es gerne an“, sagt Kohn, der zuletzt außerdem bei den Überlingen Beach Days vor Fans auf Sand spielte. „Ich habe richtig Lust und glaube auch, dass das eine coole Truppe ist.“

Sicher ist der Rückzug aus der Champions League auch für ihn „schade“. Kohn wäre „unendlich dankbar gewesen, wenn ich da wieder dabei gewesen wäre“. Doch auch so ist er zufrieden mit seiner Situation. „Ich bin trotzdem froh, 1. Bundesliga beim VfB Friedrichshafen spielen zu können. Jetzt stehen die Bundesliga und der Pokal im Vordergrund, wir machen das Beste draus“, meint der 19–Jährige, der auch auf der Liberoposition spielen kann.

Sieben Testspiele vor dem Saisonstart

Der VfB Friedrichshafen befindet sich seit Montag in der Saisonvorbereitung. Zunächst aufgrund mehrerer Abstellungen zu den Nationalteams nur mit sechs Profis. Unterstützung gibt es von den Volley Youngstars und dem Ex–VfBler Marc–Anthony Honoré. Einen Monat lang wird der Volleyball–Bundesligist nur trainieren, das bedeutet vor allem viel Arbeit mit dem neuen Physiotherapeuten und Athletiktrainer Edvart Aasen. Medizinische Untersuchungen und ein paar Einheiten im Sand stehen ebenfalls auf dem Programm. In den ersten drei Wochen sind die Wochenenden laut VfB–Trainer Mark Lebedew komplett frei.

Mitte September startet dann die Testspielserie. Den Anfang macht das Duell mit den Baden Volleys SSC Karlsruhe in der Unterseehalle Radolfzell am 16. September um 19 Uhr. Zu Hause in der Spacetech Arena empfängt das Lebedew–Team am Mittwoch, 4. Oktober, den Ligakonkurrenten TSV Haching München. Es folgt die Reise ins französische Chaumont: Hier sind vom 6. bis 8. Oktober Spiele gegen den Gastgeber, Lvi Prag und Knack Roeselare geplant. Am Samstag, 14. Oktober, testet der VfB zu Hause gegen den Schweizer Vizemeister Volley Amriswil und möchte in diesem Zuge auch seine Mannschaftspräsentation durchführen. Einen Tag später gastiert Friedrichshafen dann in Amriswil.

Saisonauftakt ist am Freitag, 20. Oktober, mit dem Bounce House Cup in Hildesheim, die Bundesliga beginnt für den VfB am Samstag, 28. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim FT 1844 Freiburg.